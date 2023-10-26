Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Sainz, kendisini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılmadı

Ferrari pilotu Carlos Sainz, kendisini "iyi hissetmediği" için Meksika GP öncesinde Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısına katılamadı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, yarıştan sonra Parc Ferme'de

Sainz'ın bugün normalde basın toplantısına çıkması gerekiyordu ancak Ferrari, İspanyol pilotun rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü F1 padoğunda olmayacağını doğruladı. 

Ancak İtalyan takım hastalığın "ciddi bir şey olmadığını" vurguladı ve Sainz'in planlandığı gibi Autodromo Hermanos Rodriguez'deki antrenmanlara katılmak üzere Cuma günü geri dönmesini beklediklerini ekledi. 

 

29 yaşındaki pilot şu anda pilotlar şampiyonasında 171 puanla beşinci sırada yer alıyor ve Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc'in 20 puan ve iki sıra önünde bulunuyor. 

 

Diğer taraftan Leclerc, geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, Austin yarışından önceki günlerde bir diş enfeksiyonuyla mücadele ettiği için acı çektiğini açıkladı.

 

F1 pilotları normalde basın toplantılarına katılmak zorunda ancak kendilerini kötü hissetmeleri halinde Perşembe günkü medya görevlerini kaçırmaları alışılmadık bir durum değil.

 

Red Bull pilotu Sergio Perez bu yılın başlarında Avusturya Grand Prix'si öncesinde medya gününe katılmamıştı. 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Bottas: "Amerika GP'nin ardından tüm araçların taban plakaları incelenmeliydi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
WSBK Jerez 2. antrenman: Razgatlıoğlu lider, Bautista kaza yaptı

WSBK Jerez 2. antrenman: Razgatlıoğlu lider, Bautista kaza yaptı

World Superbike
Jerez

WSBK Jerez 2. antrenman: Razgatlıoğlu lider, Bautista kaza yaptı WSBK Jerez 2. antrenman: Razgatlıoğlu lider, Bautista kaza yaptı

Moto3 Tayland: Cuma gününün lideri Masia, Deniz Öncü 6.

Moto3 Tayland: Cuma gününün lideri Masia, Deniz Öncü 6.

Moto3
Chang

Moto3 Tayland: Cuma gününün lideri Masia, Deniz Öncü 6. Moto3 Tayland: Cuma gününün lideri Masia, Deniz Öncü 6.

Leclerc'ten diskalifiye yorumu: "Tamamen sürpriz oldu ancak bahanemiz yok"

Leclerc'ten diskalifiye yorumu: "Tamamen sürpriz oldu ancak bahanemiz yok"

Formula 1
Mexico City GP

Leclerc'ten diskalifiye yorumu: "Tamamen sürpriz oldu ancak bahanemiz yok" Leclerc'ten diskalifiye yorumu: "Tamamen sürpriz oldu ancak bahanemiz yok"

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol