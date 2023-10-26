Sainz, kendisini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılmadı
Ferrari pilotu Carlos Sainz, kendisini "iyi hissetmediği" için Meksika GP öncesinde Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısına katılamadı.
Sainz'ın bugün normalde basın toplantısına çıkması gerekiyordu ancak Ferrari, İspanyol pilotun rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü F1 padoğunda olmayacağını doğruladı.
Ancak İtalyan takım hastalığın "ciddi bir şey olmadığını" vurguladı ve Sainz'in planlandığı gibi Autodromo Hermanos Rodriguez'deki antrenmanlara katılmak üzere Cuma günü geri dönmesini beklediklerini ekledi.
29 yaşındaki pilot şu anda pilotlar şampiyonasında 171 puanla beşinci sırada yer alıyor ve Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc'in 20 puan ve iki sıra önünde bulunuyor.
Diğer taraftan Leclerc, geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, Austin yarışından önceki günlerde bir diş enfeksiyonuyla mücadele ettiği için acı çektiğini açıkladı.
F1 pilotları normalde basın toplantılarına katılmak zorunda ancak kendilerini kötü hissetmeleri halinde Perşembe günkü medya görevlerini kaçırmaları alışılmadık bir durum değil.
Red Bull pilotu Sergio Perez bu yılın başlarında Avusturya Grand Prix'si öncesinde medya gününe katılmamıştı.
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