Sainz: "Kendimi çok daha iyi hissediyorum!"

Cidde'de Cuma günü Carlos Sainz'a apandisit teşhisi konulmuş ve Suudi Arabistan Grand Prix'sinin kalan seanslarını kaçıracağı açıklanmıştı.

Ferrari pilotu başarılı bir ameliyat geçirdi ve ardından dinlenme safhasına geçti.

Cumartesi günkü sıralama turlarından dakikalar önce sosyal medya üzerinden kısa bir paylaşım yapan Sainz, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Bugünkü ameliyat sorunsuz geçti ve kendimi çok daha iyi hissediyorum!"

"Nazik mesajlarınız için hepinize ve Suudi Arabistan'da, özellikle de Kral Fahad Silahlı Kuvvetler Hastanesi'nde benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim."

"Acil ve tamamen zorlu ilk mücadelesinde Oliver Bearman'dan ve namı değer Lord Perceval Charles Leclerc'ten harika bir performans geldi."

"Yarın için iyi şanslar Ferrari."