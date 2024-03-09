Sainz: "Kendimi çok daha iyi hissediyorum!"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, apandisit ameliyatı sonrası kendisini "çok iyi hissettiğini" söyledi.
Podyum: Carlos Sainz, Ferrari
Erik Junius
Cidde'de Cuma günü Carlos Sainz'a apandisit teşhisi konulmuş ve Suudi Arabistan Grand Prix'sinin kalan seanslarını kaçıracağı açıklanmıştı.
Ferrari pilotu başarılı bir ameliyat geçirdi ve ardından dinlenme safhasına geçti.
Cumartesi günkü sıralama turlarından dakikalar önce sosyal medya üzerinden kısa bir paylaşım yapan Sainz, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
İspanyol pilot şöyle konuştu: "Bugünkü ameliyat sorunsuz geçti ve kendimi çok daha iyi hissediyorum!"
"Nazik mesajlarınız için hepinize ve Suudi Arabistan'da, özellikle de Kral Fahad Silahlı Kuvvetler Hastanesi'nde benimle ilgilenen herkese teşekkür ederim."
"Acil ve tamamen zorlu ilk mücadelesinde Oliver Bearman'dan ve namı değer Lord Perceval Charles Leclerc'ten harika bir performans geldi."
"Yarın için iyi şanslar Ferrari."
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar