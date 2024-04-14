Sainz: "Kendim için en 'rekabetçi' seçeneği bulmaya çalışıyorum"

Bu yıl şimdiye kadar sezonun en iyileri arasında yer alan Carlos Sainz, yeni sezonda Ferrari'den ayrılmak durumunda kalacak.

2025 koltuğunu sezon başlamadan önce Lewis Hamilton'a kaybeden Sainz'ın önünde birden fazla seçenek mevcut.

Audi kendisini ciddi şekilde istiyor fakat İspanyol pilot Red Bull ve Mercedes'te neler olduğuna da bakıyor.

Carlos Sainz'ın kendisi ise nereye gideceği hakkında yorum yapmak istemese de, tüm seçeneklere baktığını belirtiyor.

İspanyol pilot, "Açıkçası bazı insanlarla konuşmamız gerekiyor."

"Gelecek yılla ilgili herhangi bir anlaşmam olmadığı için menajerlik ekibimle beraber bunu yapmalıyız."

"Yani evet, konuşuyoruz, hemen hemen herkesle iletişimdeyiz."

"Bu sadece ayrıntılara bakıp, daha gerçekçi seçenekleri bulmakla ilgili."

"Benim ve geleceğim için en iyi seçenekleri bulmam gerekiyor. Fakat bugün itibariyle söyleyecek yeni bir şeyim yok." dedi.

Sainz, geleceği için çok fazla bekleme niyetinde değil.

29 yaşındaki Sainz, "Söyleyebileceğim tek şey yavaş yavaş hızlanmamız gerektiği. Umarım tüm bunları daha erken halledebiliriz." dedi.