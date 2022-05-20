Sainz: "Kazanamayacağımı bilseydim, en başından F1'e girmezdim"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, 2015'ten beri F1'de olmasına rağmen henüz galibiyet alamadı ve yarış kazanmadan en çok yarışa çıkan sürücülerden birisi.

İspanyol pilot, bu yıl kazanabilecek bir araca sahip olduğu için İspanya'ya heyecanlı şekilde gidiyor ve bu hafta sonu kazanmak istiyor.

Ancak hisleri, önceki yarışlardan çok da farklı görünmüyor.

Sainz, perşembe günü şöyle dedi: "Elbette kazanmak istiyorum fakat Formula 1'e geldiğin günden beri yarış kazanmaya çalışıyorum. Bunun için çok uzun zamandır bekliyorum ve daha fazla beklemeye de hazırım."

"Bunu kendi ülkemde yapmak en iyi şey olurdu. Sürekli bunu düşünüyorum ve bunun hayalini kuruyorum."

Podium: second place Charles Leclerc, Ferrari, third place Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"10 yaşındayken Formula 1 pilotu olmayı hayal etmiştim ve başardım. Sonra bir Ferrari pilotu olmayı hayal ettim ve oldu. Artık kazanmayı hayal ediyorum."

"Geçen hafta evde antrenman yapıyordum ve Miami'deki kazadan sonra boynumdaki sorunu çözüp, bu yarışa tamamen hazırlı şekilde gelmeye çalışıyordum... Yani bunun hakkında ben de çok düşünüyorum. Beni motive eden, sabah 7'de antrenman yapmamı ve deli gibi zorlamamı sağlayan şey bu. Fakat bunu düşünsem de takıntılı değilim."

"Aynı şey 10 yaşındayken de oldu. Babama bir gün F1 pilotu olmak istediğimi söyledim. Kendimi bir F1 pilotu olarak hayal ettim ve 10 yıl sonra gerçekleşti."

"Bundan sekiz yıl sonra kendi ülkemde, beni destekleyen tribünler önünde Ferrari pilotu olarak yarışıyorum. Yani bir şeyler gerçek oluyor, yaşananlar bana bunu gösteriyor. İnanmaya, zorlamaya, başınızı önüne eğit çalışmaya devam etmeliyiz. Ben de öyle yapıyorum."

"Eğer İspanya'da olmazsa Monako'da tekrar deneyeceğim. O da olmazsa Kanada'da deneyeceğim. Her yarışta bir şansım olduğunu bilerek gitmek güzel bir duygu."

"Dediğim gibi, eğer kendime inanmasaydım, en başından burada olmazdım. Bazen durum zor oluyor. Bazı günler iyi, bazı günler kötü geçiyor. Fakat aklımızda tek hedef var."

"Kendimi şanslı olarak görüyorum çünkü burada olma hayalimi gerçekleştirdim. Fakat zorlamaya devam etmem gerekiyor."

Sainz, araçta daha fazla zamana ihtiyacı olduğu konusunda da netti.

"Miami'ye arka arkaya iki kez yarış dışı kaldıktan sonra geldim ve tur atmaya ihtiyacım vardı. Şu an bile daha fazla tur atmam gerekiyor çünkü son iki yarışta sıfır tur attım ve bu, henüz anlayamadığım bir araç. Henüz %100 hissetmiyorum. Bu açıdan Miami'de araç hakkında çok şey öğrendim."