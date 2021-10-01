Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir
Formula 1 Haberler

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

Ekleyen:

Carlos Sainz, Rusya Grand Prix'sindeki podyumuna rağmen son yarışlarda yaptığı kazaların, Ferrari'nin yol tutuşunu tamamen anlamadığını gösterdiğini belirtti.

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

Sainz, bu yılın başında İtalyan takımdan McLaren'a katıldı ve üç kez podyum görse de birkaç kaza yaşadı.

İspanyol sürücü İtalya Grand Prix'sinde 2. antrenmanda yaşadığı ciddi kazadan yürüyerek çıktı ve geçtiğimiz Hollanda GP antrenmanında da büyük bir kaza yaptı.

Sainz'in Rusya'daki hafta sonu çok daha pürüzsüz geçti ancak kendisi SF21'e tamamen alışması hakkında, "Dışarıdan göründüğü üzere araçta %100 evimde değilim."

"Kazaları hatırlatmak istemiyorum ama hayatımda hiç kaza yapmamıştım. Ben hiç duvara girmeyen bir sürücüyüm."

"Bir nedenden dolayı, aracı tamamen anlamadığımı gösteren bazı kazalar yaşadım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, fırsatları değerlendirebildiği için mutlu

Sainz sorunlara rağmen takım arkadaşı Charles Leclerc'ten daha fazla puan topladı ve şampiyonada Red Bull sürücüsü Sergio Perez'den sadece 7.5 puan geride altıncı sırada yer alıyor.

27 yaşındaki sürücü Monako'da Ferrari ile ilk podyumunu aldı ve Esteban Ocon tarafından kazanılan Macaristan GP'de üçüncülüğü elde etti.

Sainz her yarışı tamamlayarak, iki tanesi dışındaki tüm yarışlarda puan aldı.

Sainz, "Podyum almak için çok fazla fırsatı değerlendirdik ve elimizdeki seçenekleri maksimuma kadar kullanıyoruz."

"Bu iyiye işaret."

"Bu takımın, baskı altındayken doğru zamanlarda, iyi performans gösterdiğine ve fırsat geldikçe sonuçlar aldığına işaret." dedi.

paylaşım
yorumlar
Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir

Önceki haber

Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

1 g
2
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

7 s
3
Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

22 s
4
World Superbike

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu

5 s
5
World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

23 s
Son Haberler
Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"
F1

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

0dk
Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir
F1

Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir

2 s
Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor
F1

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor

4 s
Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"
F1

Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"

6 s
Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
F1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

7 s
Son Videolar
Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
30 Eyl 2021

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar 05:31
Formula 1
29 Eyl 2021

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar

Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Hamilton: "Bottas açıkça iletişim kurabildiğim tek takım arkadaşım"
Formula 1

Hamilton: "Bottas açıkça iletişim kurabildiğim tek takım arkadaşım"

Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici" Rusya GP
Formula 1

Steiner: "Sıralamalardaki gelişimimiz tatmin edici"

Horner: "Pit stoplar artık daha zor" Rusya GP
Formula 1

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

Çok Okunanlar Bugün

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi
Formula 1 Formula 1

Mercedes ve Red Bull'u ayıran S-kanal girişi

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
Formula 1 Formula 1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Son Haberler

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir
Formula 1 Formula 1

Kvyat yarış kariyerine Formula E'de devam edebilir

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi, henüz 2022 için F1'in dışındaki seçeneklere bakmıyor

Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"
Formula 1 Formula 1

Szafnauer: "Whitmarsh'ın gelişi, Aston Martin F1 takımındaki rolümü etkilemiyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.