Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

Sainz, bu yılın başında İtalyan takımdan McLaren'a katıldı ve üç kez podyum görse de birkaç kaza yaşadı.

İspanyol sürücü İtalya Grand Prix'sinde 2. antrenmanda yaşadığı ciddi kazadan yürüyerek çıktı ve geçtiğimiz Hollanda GP antrenmanında da büyük bir kaza yaptı.

Sainz'in Rusya'daki hafta sonu çok daha pürüzsüz geçti ancak kendisi SF21'e tamamen alışması hakkında, "Dışarıdan göründüğü üzere araçta %100 evimde değilim."

"Kazaları hatırlatmak istemiyorum ama hayatımda hiç kaza yapmamıştım. Ben hiç duvara girmeyen bir sürücüyüm."

"Bir nedenden dolayı, aracı tamamen anlamadığımı gösteren bazı kazalar yaşadım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, fırsatları değerlendirebildiği için mutlu

Sainz sorunlara rağmen takım arkadaşı Charles Leclerc'ten daha fazla puan topladı ve şampiyonada Red Bull sürücüsü Sergio Perez'den sadece 7.5 puan geride altıncı sırada yer alıyor.

27 yaşındaki sürücü Monako'da Ferrari ile ilk podyumunu aldı ve Esteban Ocon tarafından kazanılan Macaristan GP'de üçüncülüğü elde etti.

Sainz her yarışı tamamlayarak, iki tanesi dışındaki tüm yarışlarda puan aldı.

Sainz, "Podyum almak için çok fazla fırsatı değerlendirdik ve elimizdeki seçenekleri maksimuma kadar kullanıyoruz."

"Bu iyiye işaret."

"Bu takımın, baskı altındayken doğru zamanlarda, iyi performans gösterdiğine ve fırsat geldikçe sonuçlar aldığına işaret." dedi.