Sainz: "Katar, bir daha tekrarlanmasını istemediğim 'ekstrem' bir yarış olacak"

Ferrari, galibiyete ulaştığı Singapur'un ardından Suzuka'da hem Red Bull hem de McLaren'ın ardında üçüncü en iyi takımdı.

Fakat Japonya'nın en önemli noktalarından birisi, önceki yarışlara oranla çok daha az lastik aşınması yaşamalarıydı.

Ferrari o hafta sonu yeni bir tabana geçiş yaptı ve görünüşe bakılırsa bu taban, pek çok açıdan takımı olumlu etkiledi.

Ancak Carlos Sainz, net bir şey söylemekten kaçınıyor.

Sainz, "Bu tür konularda temkinli olmak zorundasınız çünkü Japonya'ya yeni bir taban getirdik ve bunu anlamak vakit alıyor."

"Bu büyük bir şey ve çok önemli olan böyle bir konuda nihai bir yargıya varmak kolay değil."

"Aşınma ve lastik yönetimi açısından her şey daha iyi olsa da bir yargıya varmak için kesinlikle çok erken."

"Daha kesin veriler elde etmek için daha fazla zaman ayırmak ve durumun gerçekten böyle olup olmadığını görmek istiyorum."

"Önümüzde gidilmesi gereken birkaç yarış var ve umarım işler bu şekilde devam eder."

"Suzuka'da lastik aşınması yüksekti, çift pit stop işleri kolaylaştırdı ve böylece lastiklerin ömrünü daha kısa tutabildik. En büyük sorunumuz lastiklerin ömrünün azalmasından ziyade aşınması. Çift pit stoplu bir yarışta her şeyi tek pit stoplu bir yarışa göre daha iyi yönetebilirsiniz."

"Yine de evet, iyi ilerleme kaydettik. Ayrıca aracın bize sağladığı avantajlardan yararlanarak lastik yönetimi üzerinde de çok çalıştık."

"Umarım her şey daha iyi olur. Bu sezon bunu başardık."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, Leclerc'in arkasında kalmasını da yeni tabana bağlamıyor.

"Bence Japonya'da Leclerc'i önümde görmemin nedeni yeni bir tabana sahip olmak değildi."

"Hafta sonundan keyif aldım ve sanırım sorun Cuma günü araç üzerinde farklı şeyler denediğimde başladı."

"Yıl boyunca Cuma günleri aracı sıralama turları ve yarış için hazırlarken, Suzuka'da aracı daha sürülebilir ve benim tercihlerime daha yakın hale getirmek için birkaç test yapmaya çalıştık."

"Ne yazık ki istediğimiz kadarını yapamadık. Sıralama turlarında zorlandım ama yarışta yine güçlüydüm."

"Önümüzdeki hafta sonları için ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Sahip olduğumuz yaklaşım bu yıl işe yaramayabilir ama orta ve uzun vadede iyi olabilir."

"Suzuka pistinin türü ve önümüzdeki haftalarda karşılaşacaklarımız nedeniyle bazı şeyler denemeyi seçtik. Neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını biliyorum. Bugün F1'de, özellikle de bu kadar az test varken, sezon ve gelecek için bazı şeyleri denemek istiyorsunuz."

Sainz, sıcak havaya ve Katar'ın zorluklarına da hazır.

"Bence bu, gelecekte tekrarlanmayacağını umduğum ekstrem bir yarış olacak. Organizatörler yarışı mümkün olan en iyi günler için planladılar fakat her zaman sıcaktan hoşlanmayan biri oldum ve o açıdan rahat bir yarış olmayacak."

"Yine de endişelenmiyorum çünkü Singapur çok sıcaktı ama yine de iyi iş çıkardım."

"Sıcağın yanı sıra yeni asfalt gibi başka önemli etkenler de var. Bugünlerde çok kirli olduğunu görebiliyordum, 2021'den beri kimse üzerinde sürmedi."

"Bilinmeyen bir pist ve ilk seansta çok iyi çalışmak önemli olacak. Bu hafta sonu yüzleşmemiz gereken pek çok zorluk olacak."

Son olarak ne beklediğiyle ilgili şöyle dedi: "Aracımızın Singapur'da kazanıp, Japonya'da 40-50 saniye geride kalması, piste özgü bir durumdu. Orta hızlı virajlar bizim zayıf noktamız."

"Bu hafta sonu eğer araç yedincilik için yeterince iyiyse, o zaman yedinci olmalıyım. Üçüncülük için yeterince iyiysek, o zaman üçüncülüğü hedefleyeceğiz."

"Sprint hafta sonu olması iyi bir şey. Umarım pistin karakteristiğiyle ilgili sorunlarımızı biraz telafi eder."