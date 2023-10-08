Sainz: "Katar'a gelip yarışamamak büyük hayal kırıklığı"

Katar GP'si Ferrari için olumlu bir hafta sonu değildi; özellikle Sainz için unutulması gereken bir hafta sonu oldu.

Cuma günü Q2'de elenen İspanyol pilot Pazar günü önemli puanlar kazanmaya hazırdı fakat yarışın başlamasına sadece iki saat kala mekanikerler araçta bir yakıt sızıntısı keşfetti.

Sonrasında bunun tamiri için yeterli vakit olmadığı için Sainz yarıştan çekilmek durumunda kaldı. Bu da İtalyan ekip için önemli bir darbeydi.

Sainz yarışın ardından büyük hayal kırıklığı yaşıyordu.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Yakıt deposunda bir sorun yaşadık. Çok fazla yakıt kaybettiğimiz için yarışa çıkamadık."

"Açıkçası çok hayal kırıklığına uğradım, Katar'a kadar gelip bu kadar çaba sarf ettikten sonra yarışa çıkamamak tüm takım için sinir bozucu."

"Özellikle de içinde bulunduğumuz mücadelede, takım için çok kötü oldu. Fakat motor sporları bazen böyledir."

"Fakat böyle bir sorunu bu yıl yaşamak, gelecek yıl yaşamaktan iyidir."