Sainz: "Kariyerimde hiç bu kadar zor bir yıl geçirmedim"
Carlos Sainz, 2022 sezonunun "kariyerinin en zor sezonu" olduğunu kabul ediyor.
2022, ilk pole pozisyonu ve galibiyetini elde ettiği için Carlos Sainz adına iyi geçmiş gibi görünebilir fakat işin aslı pek de öyle değil.
Sainz, özellikle ilk yarıda çok fazla hata yaptı ve iyi sonuçlar almakta zorlandı. Sonrasında araçtan daha fazlasını çıkarsa da, sonuç üzerinde pek bir etkisi olmadı.
Yılı beşinci sırada bitiren ve Leclerc'in epey ardında kalan Sainz, 2022'nin kariyerinin en zor yılı olduğunu fakat çok şey öğrendiğini dile getirdi.
Sainz, "Formula 1'e katıldığım 2015 yılından bu yana ilk kez bir sezonda bu kadar kadar şey öğrendim."
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Hem zor hem de kolay sezonlarım oldu ama hiçbiri 2022 kadar zor olmamıştı. İlk beş ya da altı yarışta sürekli geride kaldım."
"Pilotaj tarzımı değiştirmek için çok çalışmam gerekti. Ayrıca tercihlerimle daha eşdeğer hale getirmek için araçtaki bazı şeyleri ayarlamak zorunda kaldım."
"Olması gerekenden farklı şekilde sürmeyi öğrenmek zorundaydım. Hepsi oldukça uzun sürdü. Ancak bunu başardığım vakit, ileriye doğru büyük bir adım attığımı hissettim."
"En çok gurur duyduğum şey bu. Sezon başında yaşadığım tüm zorlukların ardından bu yıl mücadeleyi bırakmak ve daha rekabetçi olmak adına yeni aracı beklemek en kolay yoldu ancak vazgeçmemeye karar verdim."
"Zorlamaya devam ettim ve son yarışlarda bile farklı şeyler denedim. Farklı şekilde sürmeye, farklı araç ayarları seçmeye çalıştım. Bunu başarmış olmam gelecek yıl için cesaret verici. dedi.
Krack: "Alonso, Aston Martin'in geleceğinde büyük rol oynayacak"
F1 pilotları, 2022'nin en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti
Son Haberler
F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?
Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda tamamen yeni kurallara geçişin rakiplerine, spordaki hakimiyetini sona erdirmek için altın bir fırsat sağlayacağını biliyordu.
Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"
Red Bull'un başarılı tasarımcısı Adrian Newey, turbo hibrit döneminde Renault ile çalışmanın kolay olmadığını, bu nedenle bir ara Ferrari'ye geçmeyi düşündüğünü söylüyor.
Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"
Mercedes pilotu George Russell, Guanyu Zhou'nun kazasının ardından bariyerlere çıkmasını insani bir tepki olarak değerlendiriyor.
Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Haas takım patronu Gunther Steiner, ilk yarışların ardından düşüşe geçmelerini beklemediğini, bunun biraz gizemli bir durum olduğunu söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.