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Formula 1 Haberler

Sainz: "Kariyerimde hiç bu kadar zor bir yıl geçirmedim"

Carlos Sainz, 2022 sezonunun "kariyerinin en zor sezonu" olduğunu kabul ediyor.

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Sainz: "Kariyerimde hiç bu kadar zor bir yıl geçirmedim"
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2022, ilk pole pozisyonu ve galibiyetini elde ettiği için Carlos Sainz adına iyi geçmiş gibi görünebilir fakat işin aslı pek de öyle değil.

Sainz, özellikle ilk yarıda çok fazla hata yaptı ve iyi sonuçlar almakta zorlandı. Sonrasında araçtan daha fazlasını çıkarsa da, sonuç üzerinde pek bir etkisi olmadı.

Yılı beşinci sırada bitiren ve Leclerc'in epey ardında kalan Sainz, 2022'nin kariyerinin en zor yılı olduğunu fakat çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Sainz, "Formula 1'e katıldığım 2015 yılından bu yana ilk kez bir sezonda bu kadar kadar şey öğrendim."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Hem zor hem de kolay sezonlarım oldu ama hiçbiri 2022 kadar zor olmamıştı. İlk beş ya da altı yarışta sürekli geride kaldım."

"Pilotaj tarzımı değiştirmek için çok çalışmam gerekti. Ayrıca tercihlerimle daha eşdeğer hale getirmek için araçtaki bazı şeyleri ayarlamak zorunda kaldım."

"Olması gerekenden farklı şekilde sürmeyi öğrenmek zorundaydım. Hepsi oldukça uzun sürdü. Ancak bunu başardığım vakit, ileriye doğru büyük bir adım attığımı hissettim."

"En çok gurur duyduğum şey bu. Sezon başında yaşadığım tüm zorlukların ardından bu yıl mücadeleyi bırakmak ve daha rekabetçi olmak adına yeni aracı beklemek en kolay yoldu ancak vazgeçmemeye karar verdim."

"Zorlamaya devam ettim ve son yarışlarda bile farklı şeyler denedim. Farklı şekilde sürmeye, farklı araç ayarları seçmeye çalıştım. Bunu başarmış olmam gelecek yıl için cesaret verici. dedi.

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