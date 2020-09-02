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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Kaçış alanları, zorlamanın yarattığı 'korkuyu' azaltıyor"

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Sainz: "Kaçış alanları, zorlamanın yarattığı 'korkuyu' azaltıyor"
Çeviren: Efe Kahya, Editör

McLaren Formula 1 sürücüsü Carlos Sainz, Spa'daki kaçış alanlarının artması ile beraber sürücülerin daha az "korku" yaşadığını söyledi.

Bu sene yapılan yarışta pist yönetiminin pisti motosiklet yarışlarına adapte etme çabaları üzerine pistin çoğunluğunda bulunan yapay çim ortadan kaldırıldı. 

Sainz, an itibariyle Spa'daki risk ve ödül dengesinin uyumsuz olduğunu, bunun en büyük sebebinin ise pist dışı ziyaretlerinde ceza alınmaması olduğunu söyledi.

"Sanki Spa'da eksik olan tek şey, kerb çıkışlarında bulunan çakıl ve çim alanlarıymış gibi hissediyorum." diyen İspanyol pilot ekledi: "Şu anda biraz fazla risk hissiyatına sahibiz, ve risk/ödül dengesi modern pistlerde bu kadar iyi değil."

"Her ne kadar güvenlik öncelik olsa da, bence hâlâ çakıl kaçış alanlarıyla ilgili taviz verilebilir. Her ne kadar ikinci sektör, Eau Rouge ve diğer her şey mükemmel olsa da, bence sürücülerin dışarı taştığında ceza gibi bir şey alabilecekleri bir şey denenmesi gerekiyor."

"Orada asfaltın olması, sizin biraz daha zorlamanızda alacağınız korkuyu azaltıyor. Daha sonrasında 13. viraj, sekizinci viraj çıkışı... Çakıl alanlarını ve çimleri özledim."

"Sürücülerin, 13. viraj gibi bir hızlı dönüşe ilerlediğinde daha çok risk/ödül hissini yaşama duygusunu yaratmak için neler yapılabileceğini FIA ile de konuştuk."

FIA yarış direktörü Michael Masi, an itibariyle Spa'nın "daha affedici" olduğunu, ancak pist limitlerinin sürücülerin kurallara uygun davranmasına yardımcı olduğunu söyledi.

"Spa pistinin FIM lisansı almak üzerinde çalıştığı ve motosiklet yarışlarını geri getirmek istediği bir sır değil." diyen Masi ekledi: "Ve yapay çimler bu operasyonun bir parçası değil."

"Bu yüzden de çimler yerlerinden söküldüler. Ve bence evet, belirli alanlarda daha affedici bir piste sahibiz. Ancak pist limitleri açısından da sene boyunca kullanılan sınırların aksine daha farklı ölçümler getirdik."

"Buradaki pist limitleri aynı şekilde inceleniyordu, belirli sinyal ölçütleriyle. Bu zaman aralıklarında da güvenlik kameraları, araç üstü kameraları, yayın kameraları ve bunların tamamının bir harmanı kullanılıyordu."

Geçen sene Alex Peroni'nin F3'te yaptığı kazaya neden olan Monza'daki "sosis" kerbler hakkında sorulan soruları yanıtlayan Masi, bu kerblerin bir sonraki yarış hafta sonunda da kullanacağını söyledi.

"Elimizde bulunan tüm pist güvenliği parametreleri sayesinde, yaşanan her şeyden ders çıkabilir, bunları görebilir ve nasıl gelişebileceğimizi görebiliriz." diyen Masi ekledi: "Bu sebeple Monza'da bulunan sosis kerbler hâlâ yerlerinde olmaya devam edecekler."

"Pist sınırlarını ölçmekte, gelecek hafta sonu için koyduğumuz pek çok farklı ölçümler de olacak, son viraj olan Parabolica'ya iki sinyal ölçütü yerleştirdik ve bunların nasıl çalışacağını göreceğiz."

"Tek bir çözümün her şeyi düzelteceğini de düşünmüyorum. Her alan için belirli çözümümüz bulunmakta." 

 
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