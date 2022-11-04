Sainz: “Kabus gibi bir F1 sezonundan vazgeçmek kolay olurdu”

Haberi dinle

İspanyol pilot, sezonunda yeni Ferrari aracına alışmak konusunda zorlandı ve sürüş stilini biraz değiştirmek zorunda kaldı.

Sainz’ın çabası ve formu aracın performansını artırmaya yardımcı olsa da yılın başında pek istikrarlı değildi. Fakat Birleşik Devletler Grand Prix’sinde kazandığı pole ve Meksika’da çıkardığı sağlam yarışın ilerleme gösterdiğini de işaret ettiğini belirtti.

Gelişen formu hakkında Sainz, “Sadece nasıl sürüleceğini biliyorum. Yani tabii bu içgüdüsel bir şey. Artık aracı kullanırken düşünmüyorum."

"[İyi] tur zamanlarının artık çok daha kolay geldiğini görebilirsiniz. Ve yılın başında olmam gereken seviyeye geri döndüm. Şimdi o seviyedeyim, aracım ise o kadar iyi olmayabilir."

"Dürüst olmak gerekirse, tüm yarış dışılar, araç hızlı olmasına rağmen yavaş kalmam ve diğer şeylerle bu sezon tam bir kabustu ve şimdi ben hızlıyım ama [araç] eskisi kadar hızlı değil. Yani her şey ters gitti."

"Bu sezon ters gitmesine rağmen olumlu tarafı da var: korkunç hatta daha kötü olması zor olan bir sezonda bile moralimi yüksek tutuyorum."

"Hâlâ mühendislerimle birlikte bu araçta tur zamanlarımı iyileştirmek için savaşıyoruz."

“Bence bu [sezondan] vazgeçmek ve yılın boşa gitmesine izin vermek çok kolay olabilirdi ama Austin'deki pole ve yine bugün burada [Meksika'da] hızlı olmanın bizim için iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 1 / 1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sainz, Ferrari’nin Meksika’daki güçlü formuna rağmen bu sezonki 14. galibiyetini alarak rekor kıran rakibi Max Verstappen’i de övdü.

Verstappen’in bu sezonki toplam galibiyet sayısı hakkında Sainz, “[Yılın] başında iyi bir aracınız olunca böyle bir şey görmeyi beklemiyorsunuz.”

“Sezonun başında keşke [araçta] daha rahat olabilseydim. Bu şekilde işleri Max için biraz daha karmaşık bir hale getirirdim ve Charles [Leclerc] ile birlikte ortaya daha iyi bir mücadele koyabilirdik.”

"Fakat Max harika bir sezon geçirdi, bunu hak ediyor. Şimdi artık dominant olduklarını düşünüyorum. Sanırım şimdi Red Bull dominant bir araç olmaya başlıyor ancak sezonun başında kesinlikle değillerdi ve o kısımda muazzam bir iş çıkardı."

"Hedefim gelecek yıl şu an geldiğim seviyeden başlamak, ki bu oldukça iyi bir seviye, ve işleri Max için daha karmaşık hale getirmek." yorumlarında bulundu.

Sainz, takımının ilerleme kaydedebileceğinden de emin ve bu konuda şunları söyledi: "Yeni yıl, yeni araç, yeni kurallar. Bir şansımız daha var ve ekibin bu yılki araç gibi harika bir araç daha üreteceğine ve bu yıl yapılan hatalardan ders alacağımıza tamamen inanıyorum."

“Bu yıl yaptığım hatalardan ders alacağım ve [şampiyonluk mücadelesinde] daha çok savaşacağız ve savaşmaya hazır olacağız. Seneye Mercedes'i de [bu mücadelede] bekliyorum. Görünüşe göre ön tarafta bize katılacaklar." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images