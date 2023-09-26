Sainz: "Japonya'da sonuçların gösterdiğinden daha hızlıydık"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekibin Japonya'da göründüğünden daha hızlı olduğu görüşünde.
Ferrari geçen hafta sonu gerçekleştirilen Japonya'da, üçüncü en hızlı takımdı ve Mercedes'ten daha fazla puan toplamayı başardı.
Fakat Mercedes, strateji sayesinde Lewis Hamilton'ı Carlos Sainz'ın önüne taşımayı ve iki Ferrari pilotunun arasına girmeyi başardı.
Yarışın ardından konuşan Sainz, İtalyan ekibin dördüncülük ve altıncılığın gösterdiğinden daha iyi durumda olduğunu iddia etti.
Sainz, şöyle konuştu: "Araç sonuçların gösterdiğinden daha hızlıydı."
"Başlangıçtan itibaren çok hızlıydık, ilk turda öndekilerden daha iyi bir hıza sahip olduğumu hissettim."
"Lastiklerin durumunu kontrol ettim fakat birkaç sıra gerideydim, bu da geçiş yapmak zor olduğu için Suzuka'da hızı etkileyen bir şey."
"Doğru ritmi bulduktan sonra iyiydim ve araçta kendimi iyi hissediyordum. Son pit stopta çok zaman kaybetmiş olmamız üzücü ama olan oldu."
"Lastik aşınmasının beklenenden daha düşük olması beni biraz şaşırttı fakat lastikleri kontrol etmeye devam etmeme rağmen Hamilton ve Alonso'nun olası hamlelerine karşı savunma yapmak istedik ve pite girdik."
"Açıkçası doğru yoldayız. Bu yönde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
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