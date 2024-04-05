Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"
Carlos Sainz, cuma günkü seansların ardından Red Bull'u yenmelerinin kolay olmayacağını kabul etti.
Mark Sutton / Motorsport Images
"İlk antrenman seansında Red Bull'a beklediğimizden daha yakındık, bu da olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir."
"Suzuka'daki son yarıştan bu yana geçen beş ayda iyi bir ilerleme kaydettik. Ancak henüz ilk antrenmandan bahsediyoruz - rakiplerimizin deposunda ne kadar yakıt olduğunu, hangi motor modunu kullandıklarını ve hangi programla çalıştıklarını bilmiyoruz."
"Yine de geçen yıl sıralamalarda Red Bull'dan 0.8 saniye daha yavaştık ve bugün antrenmanda 0.2 saniye geride kaldık."
"Şimdi sıralama turları öncesi son değişiklikleri yapacağız."
Diğer takımlarla aradaki fark sorulduğunda Sainz, "Bence McLaren ve Mercedes'le sıkı bir mücadele olacak."
"Red Bull hâlâ bir adım önde ama ilginç bir mücadele olacak."
"Avustralya'da hissettiklerimden çok farklı hissetmiyorum."
"Bahreyn'de, Cidde'de ve Avustralya'da kendime çok güveniyordum ve şimdi de her şey iyi çalışıyor. Araç bu yıl daha iyi, bu da yardımcı oluyor." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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