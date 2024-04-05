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Formula 1 Japonya GP

Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Carlos Sainz, cuma günkü seansların ardından Red Bull'u yenmelerinin kolay olmayacağını kabul etti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, kuru zeminde geçen ilk seansı 0.2 saniye geride üçüncü bitirdi ve SF-24'ün geçen yıla kıyasla kaydettiği ilerlemeyi doğruladı.
Seansın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Değişen koşullar nedeniyle ikinci seansın tamamını kaybettiğimiz için ideal bir Cuma günü değildi. İkinci seansta sürüş yapmanın anlamı yoktu; Bu yüzden garajda kalmaya karar verdik."
"Herkes aynı durumdaydı. Bu açıdan yapacak bir şey yok."

"İlk antrenman seansında Red Bull'a beklediğimizden daha yakındık, bu da olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir."

"Suzuka'daki son yarıştan bu yana geçen beş ayda iyi bir ilerleme kaydettik. Ancak henüz ilk antrenmandan bahsediyoruz - rakiplerimizin deposunda ne kadar yakıt olduğunu, hangi motor modunu kullandıklarını ve hangi programla çalıştıklarını bilmiyoruz."

"Yine de geçen yıl sıralamalarda Red Bull'dan 0.8 saniye daha yavaştık ve bugün antrenmanda 0.2 saniye geride kaldık."

"Şimdi sıralama turları öncesi son değişiklikleri yapacağız."

Diğer takımlarla aradaki fark sorulduğunda Sainz, "Bence McLaren ve Mercedes'le sıkı bir mücadele olacak."

"Red Bull hâlâ bir adım önde ama ilginç bir mücadele olacak."

"Avustralya'da hissettiklerimden çok farklı hissetmiyorum."

"Bahreyn'de, Cidde'de ve Avustralya'da kendime çok güveniyordum ve şimdi de her şey iyi çalışıyor. Araç bu yıl daha iyi, bu da yardımcı oluyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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