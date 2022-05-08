Sainz: "İyi bir üçüncülük"

Haberi dinle

Carlos Sainz, puan alamadığı ve yalnızca bir tur tamamlayabildiği Avustralya ve Emilia Romagna GP'lerinin ardından Miami'de nispeten iyi bir hafta sonu geçirdi.

Startta yerini Verstappen'e kaybetmesinin ardından yarışın çoğunu Perez ile mücadele ederek geçiren Sainz, son turlardaki güvenlik aracı periyodunun ardından taze lastiklere sahip Meksikalı pilota karşı iyi bir savunma yaparak yerini korudu ve Cidde'den sonra hem puanlara hem de podyuma geri dönmeyi başardı.

Yarıştan hemen sonra konuşan Sainz, "Her şey daha iyiydi. Cuma günkü kazanın ardından halen biraz boyun ağrım vardı, fakat bunun üstesinden gelmek zorundaydım, özellikle son turlarda Checo'yu savunmak hiç kolay olmadı. Yine de podyumu korumayı başardık, bu iyi bir sonuç."

"Kolay bir yarış değildi, gerek lastikler, gerek sıcaklık olsun sert bir mücadeleydi. Araç sürekli hareket ediyor ve kayıyordu. Fakat günün sonunda hak ettiğimizi almayı başardık, iyi bir üçüncülük elde ettik ve burası bizim için bir ilerleme noktası olabilir."

"Daha fazlasını istiyorum fakat sonuç kötü değil." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images