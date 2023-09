Sainz: "İyi bir startla galibiyet mümkün"

Avrupa sezonunun kapanış yarışına ev sahipliği yapan Monza, bir kez daha çok zevkli bir sıralama seansına tanık oldu.

Ferrari'nin Red Bull ile mücadeleye girdiği ve farkların çok yakın olduğu seansta pole pozisyonu, hafta sonu boyunca çok güçlü görünen Sainz'a gitti.

İkinci sırada sadece 0.013 saniye geride Max Verstappen yer alırken, Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise sadece 0.067 saniye farkla üçüncü sırada.

Sıralama turlarının yakın geçmesine rağmen Red Bull'un yarış temposunda öne çıkması ve galibiyet için en güçlü aday olması bekleniyor, ancak Sainz'a göre her şey mümkün.

Verstappen'e meydan okuyup okuyamayacağı sorulan Sainz, "Bence rekabetçi olabiliriz."

"Hiçbir şey imkansız değil, özellikle de ilk sıradan başlıyorken. Eğer iyi bir start alabilirsek, Max'ın önünde kalabilmek için her şeyi yapacağız."

"Sezonun geneline bakılırsa, yarışların tamamında Red Bull net şekilde daha hızlıydı, dolayısıyla hiçbir şey kolay olmayacak, bizi geçmek için her yolu deneyecekler."

"Ancak dediğim gibi, hiçbir şey imkansız değil. Biz de iyi bir gün geçirebilir ve galibiyete uzanabiliriz."

"Dolayısıyla her şeyi deneyeceğim, yarışı kazanmak istediğim düşüncesiyle süreceğim ve koşullara uyum sağlayacağım."

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, gives a thumbs up in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images