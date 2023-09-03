Sainz: "İyi bir startla galibiyet mümkün"

Avrupa sezonunun kapanış yarışına ev sahipliği yapan Monza, bir kez daha çok zevkli bir sıralama seansına tanık oldu.

Ferrari'nin Red Bull ile mücadeleye girdiği ve farkların çok yakın olduğu seansta pole pozisyonu, hafta sonu boyunca çok güçlü görünen Sainz'a gitti.

İkinci sırada sadece 0.013 saniye geride Max Verstappen yer alırken, Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise sadece 0.067 saniye farkla üçüncü sırada.

Sıralama turlarının yakın geçmesine rağmen Red Bull'un yarış temposunda öne çıkması ve galibiyet için en güçlü aday olması bekleniyor, ancak Sainz'a göre her şey mümkün.

Verstappen'e meydan okuyup okuyamayacağı sorulan Sainz, "Bence rekabetçi olabiliriz."

"Hiçbir şey imkansız değil, özellikle de ilk sıradan başlıyorken. Eğer iyi bir start alabilirsek, Max'ın önünde kalabilmek için her şeyi yapacağız."

"Sezonun geneline bakılırsa, yarışların tamamında Red Bull net şekilde daha hızlıydı, dolayısıyla hiçbir şey kolay olmayacak, bizi geçmek için her yolu deneyecekler."

"Ancak dediğim gibi, hiçbir şey imkansız değil. Biz de iyi bir gün geçirebilir ve galibiyete uzanabiliriz."

"Dolayısıyla her şeyi deneyeceğim, yarışı kazanmak istediğim düşüncesiyle süreceğim ve koşullara uyum sağlayacağım."

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, gives a thumbs up in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Araç tüm hafta sonu boyunca, özellikle de tek turda gerçekten iyiydi. Yarış temposunda ise doğruyu söylemek gerekirse işimiz daha zor."

"Beş ya da altı tur geçtikten, her şey yavaş yavaş bozulmaya başladığında Red Bull kendini göstermeye başlıyor. Yıl boyunca gördüğümüz üzere güçlü yanları yarış temposu.

"Umarım iyi bir start alabilir, Max ve Checo'yu arkada bırakabilir ve arkamdaki herkesin hayatını mümkün mertebe zorlaştırabilirim."

"Ama bence takım olarak iyi çalışmamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek."

"Bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ama gerçekçi olmak gerekirse Red Bull daha hızlı görünüyor. Biz sadece onların hayatını olabildiğince zorlaştırmaya ve kazanmaya çalışacağız." dedi.