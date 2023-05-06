Sainz: "İyi bir sıralama seansıydı ama daha iyisi olabilirdi"

Miami'de nispeten iyi bir hafta sonu geçiren Sainz, iyi bir sıralama seansı geçirdi ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in kazasının ardından üçüncülüğe ulaştı.

Seansın ardından konuşan Sainz durumdan oldukça memnun.

Sainz, "Genel olarak zor bir sıralama seansıydı. Lastiklerde en iyi hissiyatı yakalamak çok zordu, hata yapmaksa oldukça kolay! Rüzgarın sürekli artması da aracı sürmeyi zorlaştırıyordu."

"Yine de iyi bir sonuç aldık. Üçüncü sıra üç aşağı beş yukarı beklentilerimizi karşıladı, ancak çok daha iyisini yapabilirdik."

"Yarın için en büyük bilinmeyen lastikler. Normalde bu bizim zayıf noktamız ama bence bu hafta sonu, bir öncekinden daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmalıyız. Bence bu sayede podyuma çıkabiliriz."

"Red Bull her zamanki gibi önde, ancak Fernando ve Mercedes ile iyi bir mücadele olacak. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor."