Sainz: "İyi bir sıralama seansıydı ama daha iyisi olabilirdi"
Yarın sezonun ilk podyumunu kovalayacak olan Carlos Sainz üçüncülükten memnun.
Miami'de nispeten iyi bir hafta sonu geçiren Sainz, iyi bir sıralama seansı geçirdi ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in kazasının ardından üçüncülüğe ulaştı.
Seansın ardından konuşan Sainz durumdan oldukça memnun.
Sainz, "Genel olarak zor bir sıralama seansıydı. Lastiklerde en iyi hissiyatı yakalamak çok zordu, hata yapmaksa oldukça kolay! Rüzgarın sürekli artması da aracı sürmeyi zorlaştırıyordu."
"Yine de iyi bir sonuç aldık. Üçüncü sıra üç aşağı beş yukarı beklentilerimizi karşıladı, ancak çok daha iyisini yapabilirdik."
"Yarın için en büyük bilinmeyen lastikler. Normalde bu bizim zayıf noktamız ama bence bu hafta sonu, bir öncekinden daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmalıyız. Bence bu sayede podyuma çıkabiliriz."
"Red Bull her zamanki gibi önde, ancak Fernando ve Mercedes ile iyi bir mücadele olacak. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor."
Son Haberler
Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor
Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor
WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu
WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu
2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç"
Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç" Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.