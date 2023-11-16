Sainz: "Las Vegas, Ferrari'ye uygun olmalı"

Las Vegas, uzun düzlükleri ve sert frenleme bölgeleriyle, sezonun en farklı yarışlarından birisine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Çarşamba gecesi konuşan Carlos Sainz, "Bence 1, 2 ve 3. virajlar iyi virajlar. Bunlar, 90 derecelik açıya sahip olan uzun virajlar ve pistin geri kalanından farklılar."

"6. ve 7. virajlara gelirken büyük frenleme bölgeleri var, ki buralarda simülatörde referans bulmak zordu."

"Ayrıca kendinize güvenmeniz ve duvarlara çok yakın gitmeniz gereken uzun düzlükler ve büyük frenleme bölgeleri de var. Düşük yere basma gücüne rağmen kendinize güvenmeniz gerekiyor, bu yüzden bence kilit nokta frenleme olacak." dedi.

Pistte dolaşıp dolaşmadığı sorusuna Sainz, "Hafta sonu programı nedeniyle piste tam erişimin ne zaman olacağını bilemediğim için pistte tur atamadım. Ancak simülatörde pek çok tur attım."

"Bu gece güvenlik aracının antrenman turlarını izleyeceğim ve hem asfaltın ne kadar tozlu olduğuna hem de tümseklerin nerede olduğuna bakacağım."

"Güvenlik aracının davranışlarından pistin ne kadar kaygan olduğu hakkında izlenim edinebilirsiniz."

"Bu hafta sonu iyi bir sonuç alma konusunda her zamankinden daha umutluyuz çünkü teorik olarak pist aracımıza uygun olmalı."

"Monza ve Singapur'daki gibi uzun düzlükler ve dar virajlar aracımıza uyuyor."

"Belki aracımız birinci ve ikinci virajda çok hızlı olmayacak ama turun geri kalanı, daha önce bulunduğumuz pistlere kıyasla bize daha iyi uyacak."

"Umarım bu bize daha fazla fırsat verir." cevabını verdi.