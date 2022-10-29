Sainz: "İyi bir aracımız var"

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İspanyol pilot, cuma günkü her iki antrenman seansında da tempo anlamında iyi göründü.

Cumartesi bu açıdan daha önemli bir gün olacak fakat Sainz, şimdiye kadar işlerin yolunda gittiğini söylüyor.

Sainz, "İlk seans iyi geçti, plana uygun gitti. Ardından ikinci seansta araçla ilgili birkaç ayar değişikliği yaptık."

"Lastikler nedeniyle doğru yöne gidip gitmediğimizi bilmiyoruz ancak araç dengesi anlamında doğru noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bence tüm mesele hangi paketin yüksek rakıma daha iyi uyum sağlayacağı."

"Genel olarak hafta sonuna olumlu bir başlangıç yaptık. Planlanan programı uyguladık, ayarlar için çeşitli seçenekleri denedik."

"Mexico City, yüksek rakım nedeniyle yere basma gücünün yeterli olmadığı zorlu bir pist ancak üzerinde yarışmanın kendine has bir şekli var."

"Meksikalı taraftarlara duygusal destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı."

"Hafta sonu ilerledikçe onları mutlu etmeye çalışacağım." dedi.

Sainz üçüncü antrenman seansının yoğun geçeceği görüşünde.

"Bugünden alabileceğimiz her şeyi aldık. Austin'de olduğu gibi üçüncü antrenman seansı, sıralama turları ve yarıştan önce yine çok yoğun geçecek."

"Yine de bence hem Cumartesi hem de Pazar günü için iyi bir aracımız var."