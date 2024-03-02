Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"

2024 Formula 1 sezonuna Bahreyn'de elde ettiği üçüncülük sayesinde podyumla başlayan Carlos Sainz, takım olarak istedikleri yerde olmadıklarını ancak sonucundan mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Andy Hone / Motorsport Images

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Sainz, ilk turda Sergio Perez'e geçilmesinin ardından 5. sıraya geriledi ve bir süre orada kaldı.

Ancak Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc'in lastiklerinde sorun yaşamaya başladığı bölümde tam tersi atağa kalkan isimdi ve pist üstünde yaptığı geçişlerle üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Yarışın kalan bölümünde yerini koruyan Sainz, Red Bull pilotlarının arkasında 3. olarak sezonu podyumla açtı.

Yarışın hemen ardından çıktığı röportajda konuşan Sainz, "Bugün pist üstünde kendimi gerçekten iyi hissettim. Start harika değildi, daha sonra lastiklerimi iyi idare ettim ve kendi yarışımı yapabildim."

"Podyuma çıkma yolunda iki ya da üç aracı geçtim ve Red Bull'a yetişmek hoş bir sürpriz oldu."

"Hâlâ yeterli değil ve olmak istediğimiz yerde değiliz. Ancak ileriye doğru iyi bir adım attık ve sezona sağlam bir başlangıç yaptık."

"Sert (lastik) ile daha rahat hissediyoruz çünkü daha az ısınıyor ancak o lastik, ısıtma ve ön kilitleme açısından zorluyor. Ancak o lastikleri çalıştırdığınızda, zorlayabiliyorsunuz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Yıla harika bir başlangıç yaptık"
Sonraki haber Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."

Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."

Formula 1
Bahreyn GP

Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..." Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."

2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı!

2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı!

Formula 1
Bahreyn GP

2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı! 2024 Bahreyn GP: Verstappen kazandı, Red Bull duble yaptı, Sainz podyumu tamamladı!

beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu

beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu

Formula 1
Bahreyn GP

beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu beIN SPORTS, Formula 1 taraftarları için özel 39 TL'lik paket duyurdu

Son Haberler

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TrS TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez" Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye