Sainz: "İstediğimiz yerde değiliz ancak sağlam başlangıç yaptık"
2024 Formula 1 sezonuna Bahreyn'de elde ettiği üçüncülük sayesinde podyumla başlayan Carlos Sainz, takım olarak istedikleri yerde olmadıklarını ancak sonucundan mutlu olduğunu söyledi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Andy Hone / Motorsport Images
Yarışa dördüncü sıradan başlayan Sainz, ilk turda Sergio Perez'e geçilmesinin ardından 5. sıraya geriledi ve bir süre orada kaldı.
Ancak Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc'in lastiklerinde sorun yaşamaya başladığı bölümde tam tersi atağa kalkan isimdi ve pist üstünde yaptığı geçişlerle üçüncü sıraya kadar yükseldi.
Yarışın kalan bölümünde yerini koruyan Sainz, Red Bull pilotlarının arkasında 3. olarak sezonu podyumla açtı.
Yarışın hemen ardından çıktığı röportajda konuşan Sainz, "Bugün pist üstünde kendimi gerçekten iyi hissettim. Start harika değildi, daha sonra lastiklerimi iyi idare ettim ve kendi yarışımı yapabildim."
"Podyuma çıkma yolunda iki ya da üç aracı geçtim ve Red Bull'a yetişmek hoş bir sürpriz oldu."
"Hâlâ yeterli değil ve olmak istediğimiz yerde değiliz. Ancak ileriye doğru iyi bir adım attık ve sezona sağlam bir başlangıç yaptık."
"Sert (lastik) ile daha rahat hissediyoruz çünkü daha az ısınıyor ancak o lastik, ısıtma ve ön kilitleme açısından zorluyor. Ancak o lastikleri çalıştırdığınızda, zorlayabiliyorsunuz." dedi.
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