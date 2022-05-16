Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"

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İspanya GP'ye artık sayılı günler kaldı ve bu yıl İspanyol taraftarların heyecanlanması için daha fazla sebep var çünkü Carlos Sainz yarış kazanabilecek bir araçla yarışıyor.

Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde yarış günü toplamda 100 bin biletli seyircinin yer alması bekleniyor.

Bu, Fernando Alonso'nun galibiyete ulaştığı 2013 İspanya GP'den bu yana gerçekleşen bir durum değil.

Taraftarın bu yıl bu kadar çok ilgi göstermesinin temel nedenini, Ferrari'nin mevcut hızı ve Sainz'ın yarış kazanabilecek bir araçta yer alması gibi görünüyor.

Sainz da hafta sonu öncesi AS'a verdiği son röportajda, hedefinin kazanmak olduğunu söyledi.

Sainz, "Çok yoğun bir hafta olacak fakat aynı zamanda çok eğlenceli geçeceğine de eminim."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"İspanya GP benzersiz bir yarış ve buna katılmaktan her zaman büyük keyif alıyorum. Bu yıl daha da eğleneceğim çünkü ilk kez podyum ve galibiyet için yarışma fırsatım olacak."

"Tribünlerin tamamen dolması bekleniyor ve bu, Formula 1'in doğru yönde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda İspanya'da aldığımız desteği de ortaya koyuyor."

"Eğer kazanmayı başarırsam tamamen benzersiz bir deneyim olacak çünkü ilk zaferim olacak."

"Hatta bunu kendi ülkemde yapmış olacağım ve bunu mümkün kılmak adına her gün çok çok çalışıyorum. Taraftarlar bunu görmek istiyor ama benim de buna her şeyden çok ihtiyacım var."

"En iyi yarışlarımı her zaman kendi ülkemde çıkardım ve aracım bunun için yeterliyse puanlar kazandım. Bu yılki aracım podyum için savaşmamı sağlıyor. Bu yüzden hedefim kazanmak olacak." dedi.