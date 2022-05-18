Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"

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Sainz, şu ana kadar Barselona'da hep iyi sonuçlar almayı başarsa da podyuma çıkma başarısı gösteremedi ve kariyerinde ilk kez ön bölümde yarışabilecek bir araçla buraya geliyor.

İlk beş yarışta şanssızlıklar yaşayan ve bazı hatalar yapan Sainz, kendi ülkesinde kazanıp, taraftarları mutlu etmek istiyor.

İspanya GP öncesi konuşan Sainz şöyle dedi: "Barselona'nın kendisine has bir karakteri var ve yani aracımızı Barselona'daki yarış şartlarında sürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu hafta sonu için hedefim herhangi bir hafta sonu ile aynı olacak: Yani araçtan en iyi şekilde faydalanmak ve yarışı kazanmak istiyorum."

"Yarışın kendi ülkemde yapılacak olması ve taraftarların bana vereceği destek nedeniyle benim için özel bir hafta sonu olacak. Fakat amacım her zamankiyle aynı, yani mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağım."

"Yarışın iki yıl boyunca boş tribünler önünde yapılmasının ardından bu yıl tüm biletlerin tükenmesinden dolayı mutluyum. Tekrar CS55 tribününü görmek harika olacak. Bu, taraftarlarla daha yakından iletişim kurmamı sağlayan harika bir gelenek."

"Yine de sadece benim adımı taşıyan bu tribünün değil, diğer tüm tribünlerin bizi destekleyeceğinden şüphem yok. Takımla birlikte taraftarları mutlu edebilecek bir sonuç almak için her türlü çabayı göstereceğiz."

"Umarım herkesin Formula 1'in heyecan verici hislerini yaşayacağı harika bir hafta sonu geçiririz."

Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, celebrates on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images