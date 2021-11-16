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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Sainz: "Interlagos dördüncü viraja çakıl eklemek, tüm sorunu çözer"

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Ferrari sürücüsü Carlos Sainz, Brezilya'da Lewis Hamilton-Max Verstappen olayının, Formula 1'in asfalt kaçış alanları yerine neden daha fazla çakıl havuzuna ihtiyaç duyduğu konusunda mükemmel bir örnek olduğunu söyledi.

Sainz: "Interlagos dördüncü viraja çakıl eklemek, tüm sorunu çözer"

Pazar günü Interlagos'ta yapılan heyecan verici yarışta Verstappen, kendisinden daha hızlı olan Hamilton'ı arkasında tutabilmek için elinden gelen her şeyi ortaya koydu.

48. tura gelindiğinde Verstappen dördüncü virajda, kendisine dışarıdan atak yapmaya çalışan Hamilton'ı pist dışına itti. Hem Hamilton hem Verstappen bu hamlenin ardından pist dışına taşsa da, hızlarını kaybetmeden piste geri döndüler.

Yarış kontrol her ne kadar bu olayı not etmiş olsa da inceleme altına almadılar ancak daha öncesinde bu tür olaylar beş saniye zaman cezasına çarptırılmıştı, Lando Norris'in Avusturya'da Sergio Perez'e yaptığı hamle gibi.

Dağınık geçirdiği ilk turda, dördüncü virajda kaçış alanına çıkan bir diğer isim olan Ferrari pilotu Sainz, asfalt kaçış alanı yerine çakıl havuzu kullanılsaydı bu sorunun önüne geçilebileceğini söyledi.

Brezilya GP'sini altıncı sırada tamamlayan Sainz, "Kişisel olarak, eğer dördüncü virajda çakıl havuzu olsaydı bu sorunun önüne geçilmiş olabileceğini düşünüyorum."

"Aynı zamanda bugün startta pek çok aracın - biz de dahil - dördüncü virajda dışarı taştığını gördünüz. Eğer bir çakıl havuzu olsaydı biz de oraya kadar çıkmazdık."

"Aynı zamanda, eğer çakıl havuzu koymuş olsalardı, bu durum hakemler için bir sorun olmaktan çıkardı; bu ne Michael (Masi, FIA yarış direktörü), ne Lewis, ne Max, ne de bizim için bir sorun olurdu." dedi.

Sainz'ın çakıl havuzu fikri, son birkaç sene boyunca sürekli olarak gündeme gelen bir konu çünkü F1 yönetimi, istikrarlı bir şekilde pist sınırlarını kontrol etmekte zorlanıyor. İspanyol pilot, özellikle pistte MotoGP yarışlarının yapılmadığı göz önüne alındığında, Interlagos'ta çeşitli değişiklikler yapılabileceğini umuyor.

Konu hakkında konuşan Sainz, "Sürekli olarak çakıl havuzu istediğimizi söylüyoruz. Ve umuyoruz gelecekte de, özellikle MotoGP'nin yarışmadığı Interlagos gibi bir pistte, çakıl havuzunun geri geldiğini görebiliriz böylece dördüncü virajda o kadar geç fren yapmamış oluruz." dedi.

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