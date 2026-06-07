Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Monako'da istikrarlı bir performans sergileyen ve hanesine kritik puanlar yazdırmaya çok yakın olan Carlos Sainz, yarışın ikinci startının ardından 6. virajda meydana gelen temas yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Yarış dışı kalarak muhtemel puanlara veda eden deneyimli pilot, seans sonrasında hem kazayı hem de hafta sonunun öne çıkan anlarını şu sözlerle değerlendirdi: "İkinci starta kadar çok iyi giden bir yarıştı.”

“O ana kadar genel olarak oldukça sağlam bir tempo tutturduğumuzu ve iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum.”

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Hafta sonunu birkaç puanla kapatma yolunda emin adımlarla ilerliyorduk ancak maalesef ikinci startta bazı pilotlar aptalca riskler almaya karar verdi. Burada yüzlerce kez döndüğümüz, her zaman sıkışıklık yaşandığını bildiğimiz 6. virajda birileri hayali geçiş denemeleri yapmaya çalıştı.”

"Bu manevralar bazen ters teper ve bu kez kurban ben oldum: İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti.”

“Takımın tüm çabasını ve cepteki iki puanı çöpe atmak gerçekten çok sinir bozucu oldu."

Yarış içinde takım arkadaşı Alex Albon ile olan pozisyon değişimi stratejisine ve kendi performansına değinen Sainz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür karmaşık durumlarda arka planda çok fazla şey döndüğü için süreci yönetmeyi takıma bırakıyorum.”

“Doğru bir şekilde yönetildiğini de düşünüyorum. Önüm açıldığında ve aracı tamamen zorlamaya başladığımda gerçekten çok iyi bir tempom vardı: Orta sıradaki diğer araçlar 1:19'larda turlarken ben 1:18.0 yapıyordum.”

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Dürüst olmak gerekirse çok güçlü bir performans sergiledim. Günün bu kısmından memnunum ama sonuçtan dolayı çok öfkeliyim.”

“Kazaya neden olan Nico Hülkenberg ile henüz konuşmadım. Belki söylenecek birkaç şey olabilir; çünkü bu kadar deneyime sahip pilotların, her yıl Loews virajında bu sıkışıklığın yaşandığını bile bile hâlâ bu tarz hatalar yapması oldukça şaşırtıcı.”

“Bu durum tamamen klasik bir Monako hatasıdır ve bazen aynı tuzağa düşmeye devam edersiniz."