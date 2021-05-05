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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Sainz, insanların Alonso’yu eleştirmekte bu kadar aceleci davranmasına “hayret etmiş”

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Carlos Sainz, Alonso’ya gelen eleştirilerden sonra Formula 1 pilotlarının genel yetenek seviyesinin hor görüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Sainz, insanların Alonso’yu eleştirmekte bu kadar aceleci davranmasına “hayret etmiş”

İki kez dünya şampiyonu Alonso, iki yıllık aradan sonra bu yıl F1'e Alpine ile döndü fakat İspanyol pilot şu ana kadar daha çok araca alışma ve hızını tekrar kazanmaya odaklandı.

Buna rağmen Alonso, geçtiğimiz Portekiz Grand Prix’sinden puanla ayrılmayı başarsa da hafta sonunu Estaban Ocon’un gerisinde tamamladı.

Alonso’nun bizzat kendisi sıralama turlarını güçsüz bir yönü olarak gösterdi ama Sainz Formula 1’deki eleştirilerin çok değişken olduğunu düşünüyor.

Sainz'a göre pilotlar hakkında konuşulanlar bir gün olumlu bir gün olumsuz oluyor ve Alonso için de bu yaşandı.

Bu durumun pilotların kalitesine gölge düşürdüğüne inan İspanyol pilot, Estrella Galicia’nın düzenlediği bir etkinlikte konu hakkında şöyle konuştu: “İnsanların bu kadar çabuk sonuç çıkarmalarına gerçekten hayret ediyorum. Şu an F1’deki pilotların, araçların ve rekabetin seviyesinin farkına varmıyorlar ve bu kadar deneyimli pilotlara hızlıca ayak uydurmanın zorluğunu göz ardı ediyorlar.

“Yarışlara iki yıl ara verdikten sonra elbette zor geçen sıralamalar ve yarışlar olacaktır ama Fernando’nun bunu üstesinden hızlıca geldiği görüldü ve pazar günü harika bir yarış çıkardı. Bunu sihirle yapmadı, çalışarak yaptı ve bir anda bütün eleştiriler takdire döndü ki bizim sporumuzda hep böyle.”

“Bir gün sizi eleştirirler ve sonraki gün harikasın derler. Bu yüzden her zaman daha az eleştirinin ve yargılamanın tek bir güne bağlı olması gerektiğine inanırım.”

Sainz için ise Portekiz Grand Prix’inin son bölümü Ferrari’si ile orta hamur lastiklerde tam bir işkence gibi geçti ve böylece yarışı puan barajının dışında 11. sırada bitirmiş oldu.

Alonso yarışta onu geçen pilotlardan biriydi ama Sainz yaklaşan kendi ülkelerinde gerçekleşecek olan İspanya Grand Prix’sinde bir intikam almanın söz konusu olmadığını söylüyor.

“Önde olup onu geçmeme gerek kalmamasın tercih ederim. Herkes zorlandığımızı ve ne kadar az direnebildiğimi gördü."

“Fernando için mutluyum. İyi bir yarış geçirdi ve bunu hak etti. Bizim için yarışın kilit noktası, gelişmek yerine geriye doğru gitmiş olmamamızdı."

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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