Sainz: "İnsanlar yetenekli olduğum için değil, çalışkan olduğum için hızlı olduğumu düşünüyorlar"

Carlos Sainz, bu yıl McLaren'dan Ferrari'ye geçiş yaptı ve yeni takımıyla ilk yılında, tüm yarışlarda finiş görüp, bunların 20'sinden puanla ayrıldı.

Sainz, tutarlı puanları sayesinde yılı Charles Leclerc'in önünde tamamladı.

Ferrari ise bu yıl Sainz ve Leclerc ile, beş podyum ve iki pole pozisyonu elde ederek, 2022'de gelecek yeni düzenlemeler öncesinde takımı ileriye doğru taşıdı.

Sainz, takım arkadaşının beklediği gibi harika bir sürücü olup olmadığı sorusuna, "Charles her şeye sahip. Neyi yok ki?"

"Hiç şüphesiz o en iyilerden biri. Birçok şeyde uzman ve insanların düşündüğünden çok daha çalışkan."

"Hepimiz çok çalışıyoruz. Charles, hız, sıkı çalışma ve istikrar paketinin hepsine sahip. Formula 1'de ondan daha hızlı sürücüler olduğundan şüpheliyim." dedi.

Sainz, Leclerc'in sezonu önde bitirmek için ne yaptığı sorusuna, "Ben, neyi yapıp neyi yapmadığımı biliyorum."

"Kendime odaklandığımı, aracı anladığımı, uyum sağlayarak kendime göre ayarladığımı biliyorum. Ayrıca, kendime göre bir aracım var ve sürülmesi gereken şekle uyum sağladım. Çok hızlıyım." cevabını verdi.

İspanyol sürücü, takım arkadaşına güvenip güvenemeyeceği sorulduğunda, "Benim felsefem, takım içerisinde rahat bir atmosfere sahip olmak ve endişelenmek zorunda olmamak."

"F1'de, takım içerisinde kendinize daha fazla yük bindirmeden önce halihazırda yeterince baskı, rekabet ve kötü anlar var. Atmosferin pozitif olması gerekiyor."

"Ayrıca takımın gelişmesini istiyorum ve bunun, iki sürücü de anlaşır ve aynı yönde hareket ederse olabileceğini biliyorum. Takım arkadaşımla anlaşmak nihayetinde benim yararıma olacak. Bu düz mantık." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz'a İspanyol haber kanallarından biriyle yaptığı bir röportajda, Norris, Leclerc ve Russell'ın dahil olduğu "en iyi sürücüler" listesini okuduğunda, kendisine değer verilmediğini hissedip hissetmediği soruldu.

"Beni dikkate alan insanlar, farkındalar. Eğer değilseler de, telemetri sonuçlarımı ve verilerimi gören Charles veya Lando'ya sorun. Hatta yarıştığım ve çalıştığım takım patronlarıma sorun."

"Orada, neler yapabileceğimi bildikleri için bana çok değer verirlerdi. Bilmiyorum, bu düşünmemeye çalıştığım bir şey çünkü beni tanıyanlar orada ne olduğunu biliyorlar."

Sainz ayrıca, "İnsanlar yetenekli olduğum için değil, çalışkan olduğum için hızlı olduğumu düşünüyorlar." diye ekledi.