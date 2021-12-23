Sainz: "İnsanlar inanmıyor ama Ferrari'de lider pilot yok"

Carlos Sainz, bu yıl McLaren'dan Ferrari'ye geçiş yaptı ve yeni takımıyla ilk yılında, tüm yarışlarda finiş görüp, bunların 20'sinden puanla ayrıldı.

Sainz, tutarlı puanları sayesinde yılı Charles Leclerc'in önünde tamamladı. Bazıları İspanyol pilotun, takımın "ikinci pilotu" olacağını düşünüyordu. Ancak durum şimdiye kadar böyle görünmedi.

Marca ile olan röportajında Sainz, şöyle dedi: "Bu yıl sergilediğim performanstan memnunum. Büyük hedeflerim vardı ve bunları başardım. Sezon sonunda her şey istediğim gibiydi. Takıma alıştım, rahat hissettim, araç sürüş tarzıma uygundu."

"İlk başta lastik aşınmasıyla baş etmek ve bir strateji geliştirirken bunu hesaba katmak kolay değildi ancak istikrarlı bir şekilde geliştim, sıralama performansımı geliştirdim ve kısa sürede her şey daha kolay hale geldi. Son altı veya yedi yarışta durum böyle oldu."

"Ferrari, hangi pilotun diğerinin önünde bitirdiğini umursamıyor, önemli olan üçüncü olmaktı, takım bunu istiyordu."

"Pek çok insan bana inanmıyor ama Ferrari'de lider pilot yok ve sezon sonunda bunun görüldüğünü düşünüyorum. Takımı yöneten ve onlara önderlik eden iki iyi sürücüyüz ve bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum."

Ferrari pilotunun sözleşmesi, gelecek yılın sonunda bitecek ve takım patronu Mattia Binotto, mevcut kontratını uzun vadeli olarak uzatmak istediklerini söylemişti.

Yeni kontratı sorulduğunda Sainz, bu konuda şöyle dedi: "Bilmiyorum. Oturup sakince konuşmalı, tüm seçenekleri masaya koymalı ve hangisinin herkes için en çekici seçenek olduğunu görmeliyiz. Ferrari'de çok mutluyum, harika bir başlangıç oldu ve iki tarafın da mutlu olduğunu düşünüyorum."

Ayrıca Sainz, Lewis Hamilton'ın emekli olma ihtimali sorulduğunda da, "Umarım emekli olmaz. Onunla yarışmaya devam etmek istiyorum, tarihin en iyilerinden biri ve gridi onunla paylaşmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images