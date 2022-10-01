Sainz: "İnsanlar galibiyetleri Leclerc'in almasına izin vermem gerektiğini düşünüyor"

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İspanyol pilot, sezona istediği gibi başlayamadı ve ilk yarışlarda tempo olarak Charles Leclerc'e ayak uyduramadı.

Sonrasında tempo yükselten Sainz, artık genel olarak takım arkadaşıyla benzer bir performans sergiliyor. Yine de bazıları Sainz'ı Ferrari'nin "iki numarası" olarak görmeye devam ediyor.

Takım içerisindeki 1 ve 2 numara durumuyla ilgili Sainz, "Sezonun ilk birkaç yarışının ardından bu tür sorular anlaşılabilirdi çünkü Charles hem sıralama turlarında hem de yarışlarda bir adım öndeydi."

"Fakat sezon ortasına doğru ciddi bir ilerleme kaydettim ve mücadelenin içinde olmaya başladım. Fakat durum biraz sinir bozucuydu çünkü mücadeleye girdiğimde bazı insanlar beni orada istemiyor gibi görünüyordu."

"İlk başta liderler grubunda savaşmadığım için eleştirildim ve bunu düzenli olarak yapmaya başladığımda bazı insanlar şaşırdı."

"Tüm galibiyetleri Charles'ın almasına izin vermem gerektiğini düşünüyordu."

"Basında bu tür görüşleri okumak sinir bozucuydu. Çünkü beni eleştiriliyorlardı ve tam mücadeleye girdiğimde artık beni orada istemiyorlardı. Fakat buna çok fazla dikkat etmemeye çalıştım." dedi.

Takımın iki güçlü sürücüye sahip olmasının iyi bir şey olup olmadığı sorusuna Sainz, "Sanırım öyle. Hem Binotto hem de takım bunun bir avantaj olduğuna inanıyor, bu bizim güçlü yanlarımızdan biri."

"Bazı taraftarların her iki Ferrari pilotunun da aynı seviyede performans göstermesini istemediği ortada fakat şahsen takım arkadaşların, mümkün olan en yakın sonuçları almasının olabilecek en iyi senaryo olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sainz, yılın kalanında en az bir galibiyet almak istediğini ekliyor.

"Kalan altı yarış için ana hedefim kazanmak olacak. Bunun kolay olmadığını biliyorum Mercedes zaten bizi yakalıyor, Red Bull hata yapmıyor ve Max çok yüksek bir seviyede sürüyor."

"Fakat her yarış bunun için hazırlanıyorum, kazanmayı hedefliyorum ve sonunda bunu başarıp başaramayacağımızı göreceğiz.