Sainz: "İnsanlar bazen ne kadar hızlı olduğumu algılayamıyorlar"

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Sainz, 2017 sezonunun sonuna doğru Renault'ya geçerek Red Bull ailesinden koptu ve ardından, önce McLaren sonra da Ferrari'ye geçti.

2022 sezonunun özellikle ilk kısmı Sainz için hayal kırıklıklarıyla doluydu ve Britanya'da ilk zaferini alsa da, hiç şampiyonluk mücadelesine dahil olamadı.

Kariyeri boyunca Max Verstappen, Lando Norris ve Charles Leclerc gibi isimlerle takım arkadaşı olan Sainz, genel anlamda ilgi odağı olmakta zorlandı.

İspanyol pilot insanların, kendisinin yeteneklerinin farkında olmadığını düşünüyor. Ancak başarılarını vurgulamak için tarzını değiştirmeyeceğini ya da kendisini övmek için çaba göstermeyeceğini söylüyor.

Sainz BBC Sport'a verdiği röportajda "İnsanlar bazen ne kadar hızlı olduğumu algılayamıyorlar."

"Şahsen ben, ne kadar hızlı olduğumu biliyorum fakat bunun hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bunu önemsemiyorum çünkü kendim biliyorsam, mühendislerim ve birlikte çalıştığım insanlar biliyorsa, daha fazla insanın bilmesine ihtiyacım yok."

Lando Norris, McLaren MCL36, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Belki kendime iyilik yapmıyorum ama ben böyleyim ve değişmeyeceğim."

"Ne zaman bir röportaj yapsam, pozitif yönlerimi söylesem, sonra da bunları okusam, 'Ah, bu kulağa çok kibirli geliyor' diyorum."

"Belki de çok mütevazı davranıyorum, fakat ne zaman biraz kendimi beğenmişlik yapsam; bundan çok rahatsız oluyorum."

"Bu yüzden zayıf yönlerimi eleştiriyorum, güçlü yönlerim hakkında ise sizin fikirlerinizi belirtmenize izin veriyorum." dedi.

Sainz, 2022 sezonunun başında kendisiyle alakalı pozitif şeyler bulmakta zorlandığını kabul ediyor. Ancak sonrasında işlerin değiştiğinin farkında.

"F1'de hiçbir takım arkadaşımdan 0.2-0.3 saniye geride kalmadım ve böyle bir şeyi de asla kabul edemem."

"Her zaman her türlü araçta hızlı olduğumu hissederim. Bu yıl, kariyerimde ilk kez kendimi çok rekabetçi hissettiğim fakat rahat ya da doğal hissetmediğim bir araç içerisinde buldum."

"Kendimle mücadele etmek zorunda kaldım ve yeni ayar ya da sürüş tarzları denedim, keşke her şey daha doğal ve pozitif olsaydı da bunu yapmak zorunda kalmasaydım."

"Fakat bu şekilde gitti ve ben de disiplinimi korumaya çalıştım. Pek çok şey denedim ve denerken de pek çok hata yaptım. Yine de tüm bunlar tamamen deneme yanılma yöntemiyle ilerledi."

"Sonunda biraz daha ileriye gitmemi sağlayacak yeni bir yol keşfettim." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images