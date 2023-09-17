Prime'a abone ol
Önceki / 2023 Singapur GP: Sainz harika stratejisiyle kazandı, Norris ikinci, Verstappen podyum dışında! Sonraki / Norris: "Sainz ile birbirimize yardım ettik"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Sainz: "İnanılmaz bir hafta sonu! Tüm İtalya gurur duyuyor olmalı!"

2023 Singapur GP galibi Carlos Sainz, McLaren pilotu Lando Norris'i de arkasından sürükleyerek kazandığı yarışın ardından büyük mutluluk hissettiğini dile getirdi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında liderliğini korumasının ardından çok kontrollü bir yarış çıkardı.

Sainz, geçişin çok zor olduğu pistte en baştan itibaren performansını kontrol altında tutarak yarışı tek pit stopla tamamlamayı hedefledi. Yarışın son bölümünde yeni set orta lastiklere geçerek iki pit stop yapan Mercedes pilotları, çok hızlı bir şekilde öndeki Sainz ve onun arkasındaki Norris ve Leclerc ile farkı kapattılar.

Mercedes pilotları çok zorlanmadan Leclerc'i geçerken, hızlıca Norris'le de farkı kapattılar. Ancak bunu gören Sainz, Norris'i DRS aralığına aldı ve Mercedes pilotlarının geçişini zorlaştırdı. Son 5-6 tur bu şekilde geçti ve Mercedes pilotları geçiş fırsatı bulamadılar.

Sainz günün sonunda yarışı ilk sırada tamamlayan isim olurken Norris onun arkasında ikinci oldu. Russell, son turda yaptığı hata ile yarış dışı kalırken podyumu tamamlayan isim Hamilton oldu.

Yarışın ardından podyum öncesinde konuşan Sainz, "İnanılmaz bir his, inanılmaz bir hafta sonu. Ferrari'deki herkese, zorlu bir başlangıcın ardından durumu tersine çevirmek için gösterdikleri çabadan ve kazanmamızı sağlamasından dolayı teşekkür ediyorum."

"Harika bir hafta sonu ve yarış geçirdik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Mükemmel bir şekilde bunu yaptık ve eve galibiyetle döndük. Tüm İtalya ve Ferrari'nin bugün gurur duyacağımdan eminim."

"İlk başta her şey stinti kontrol etmek ve hedef tura ulaşmakla alakalıydı. Güvenlik aracı istediğimizden daha erken pite gelmemize neden oldu. Sert lastiklerle uzun bir bölüm geçirmek zorunda kalacağımızdan emindim."

"Sonunda çok yakındı. Lando'ya yardımcı olmak için biraz DRS verdik ve bu işe yaradı." dedi.

Sainz, son bölümün çok yakın olmasına rağmen yarış boyunca kontrolün kendisinde olduğunu hissettiğini söyledi.

Sainz, "Dürüst olmak gerekirse, her zaman kontrolde olduğumu hissettim. Her zaman bir boşluğun olduğunu ve istediğim her şeyi yapabilecek performansımın olduğunu hissettim. Size yalan söylemeyeceğim, baskı altındayken hata yapmaya çok yakın olursunuz ancak ben kontrol altında hissettim."

"İyi idare edebildiğimi hissettim ve aracı bitişe ulaştırdım. Bu en iyi his. Bugün bulutların üstünde hissediyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

2023 Singapur GP: Sainz harika stratejisiyle kazandı, Norris ikinci, Verstappen podyum dışında!

Norris: "Sainz ile birbirimize yardım ettik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok" Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"

Verstappen'in 10, Red Bull'un 15 yarışlık art arda kazanma rekoru sona erdi

Verstappen'in 10, Red Bull'un 15 yarışlık art arda kazanma rekoru sona erdi

Formula 1
Singapur GP

Verstappen'in 10, Red Bull'un 15 yarışlık art arda kazanma rekoru sona erdi Verstappen'in 10, Red Bull'un 15 yarışlık art arda kazanma rekoru sona erdi

Red Bull'a bir anda ne oldu? Teknik direktif nedeniyle mi yavaşladı?

Red Bull'a bir anda ne oldu? Teknik direktif nedeniyle mi yavaşladı?

Formula 1
Singapur GP

Red Bull'a bir anda ne oldu? Teknik direktif nedeniyle mi yavaşladı? Red Bull'a bir anda ne oldu? Teknik direktif nedeniyle mi yavaşladı?

Son Haberler

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

F1 Formula 1
Singapur GP

Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak" Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"

Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun

Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun

F1 Formula 1
Singapur GP

Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun

AlphaTauri için Adidas iddiası

AlphaTauri için Adidas iddiası

F1 Formula 1

AlphaTauri için Adidas iddiası AlphaTauri için Adidas iddiası

Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

F1 Formula 1
Singapur GP

Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol