Sainz: "İnanılmaz bir hafta sonu! Tüm İtalya gurur duyuyor olmalı!"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, yarışın başında liderliğini korumasının ardından çok kontrollü bir yarış çıkardı.

Sainz, geçişin çok zor olduğu pistte en baştan itibaren performansını kontrol altında tutarak yarışı tek pit stopla tamamlamayı hedefledi. Yarışın son bölümünde yeni set orta lastiklere geçerek iki pit stop yapan Mercedes pilotları, çok hızlı bir şekilde öndeki Sainz ve onun arkasındaki Norris ve Leclerc ile farkı kapattılar.

Mercedes pilotları çok zorlanmadan Leclerc'i geçerken, hızlıca Norris'le de farkı kapattılar. Ancak bunu gören Sainz, Norris'i DRS aralığına aldı ve Mercedes pilotlarının geçişini zorlaştırdı. Son 5-6 tur bu şekilde geçti ve Mercedes pilotları geçiş fırsatı bulamadılar.

Sainz günün sonunda yarışı ilk sırada tamamlayan isim olurken Norris onun arkasında ikinci oldu. Russell, son turda yaptığı hata ile yarış dışı kalırken podyumu tamamlayan isim Hamilton oldu.

Yarışın ardından podyum öncesinde konuşan Sainz, "İnanılmaz bir his, inanılmaz bir hafta sonu. Ferrari'deki herkese, zorlu bir başlangıcın ardından durumu tersine çevirmek için gösterdikleri çabadan ve kazanmamızı sağlamasından dolayı teşekkür ediyorum."

"Harika bir hafta sonu ve yarış geçirdik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Mükemmel bir şekilde bunu yaptık ve eve galibiyetle döndük. Tüm İtalya ve Ferrari'nin bugün gurur duyacağımdan eminim."

"İlk başta her şey stinti kontrol etmek ve hedef tura ulaşmakla alakalıydı. Güvenlik aracı istediğimizden daha erken pite gelmemize neden oldu. Sert lastiklerle uzun bir bölüm geçirmek zorunda kalacağımızdan emindim."

"Sonunda çok yakındı. Lando'ya yardımcı olmak için biraz DRS verdik ve bu işe yaradı." dedi.

Sainz, son bölümün çok yakın olmasına rağmen yarış boyunca kontrolün kendisinde olduğunu hissettiğini söyledi.

Sainz, "Dürüst olmak gerekirse, her zaman kontrolde olduğumu hissettim. Her zaman bir boşluğun olduğunu ve istediğim her şeyi yapabilecek performansımın olduğunu hissettim. Size yalan söylemeyeceğim, baskı altındayken hata yapmaya çok yakın olursunuz ancak ben kontrol altında hissettim."

"İyi idare edebildiğimi hissettim ve aracı bitişe ulaştırdım. Bu en iyi his. Bugün bulutların üstünde hissediyorum." dedi.