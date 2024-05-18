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Formula 1 Emilia Romagna GP

Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Emilia Romagna GP öncesinde Cuma günkü antrenmanlarda bir miktar geride kalsa da, iyi konumda olduklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, Avrupa'daki yarışların ilkine sidepod bölgesini temel alan büyük güncellemelerle geldi. Fiorano pistindeki ilk sürüşlerin ardından takım, güncellemelerini ilk defa rekabetçi bir hafta sonunda kullanıyor.

Takım, Imola'daki ilk günü Charles Leclerc'in her iki seansta en iyi tur zamanını atması sayesinde ilk sırada tamamlarken Sainz bu seanslarda 3. ve 6. sıraları elde edebildi. Sainz, pozisyonu geride olsa da takım arkadaşının hızına sahip olduğundan emin olduğunu söyledi.

Sainz, "Takım için iyi bir Cuma günü oldu. Birinci antrenmanda iyi bir seans geçirmeyi başardık ve ikinci antrenmanda, iyi yönde ilerlediğimizi gösteren bazı değişiklikler yaptık. Bu açıdan araçta oldukça mutluyum."

"Yumuşak lastiklerle temiz bir tur atamadım ancak iyi bir pozisyonda olduğumuzdan eminim." dedi.

Sainz ayrıca, birkaç sprint hafta sonundan sonra her şeyi deneyebildikleri geleneksel hafta sonuna döndükleri için mutlu olduğunu kabul etti.

Sainz, "Sprintle geçen iki hafta sonundan sonra, özellikle buraya getirdiğimiz güncellemeler için farklı yaklaşım sergileyip test yapabilmek iyi bir şey."

"Sıralamalardan önce hâlâ yapmamız gereken şeyler var ancak Cumartesi günkü çalışmalar için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Abdullah Çelik
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