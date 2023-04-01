Sainz: "İlk üç mümkündü"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, son zaman turunda lider Max Verstappen'in 0.5 saniye ardında beşinci olmuştu.

Sainz, araçta kendisini daha rahat hissedip hissetmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Evet, oldukça rahatım."

"Araç hissiyatı konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Özellikle yarış için durumu geliştirmek adına ayarlarda oldukça fazla değişiklik yaptık."

"Bu değişiklikler sonrası ilginç şekilde tek tur anlamında da daha iyi hissetmeye başladım."

"Bugün bunu gösterememiş olmak şanssızlık çünkü son turda birinci sektörde birkaç ondalık kaybettim ve bu da bana ilk üçe mâl oldu."

"Bu belki de hem benim hem de takımım için iyi bir motivasyon kaynağı olabilirdi. Fakat çok kötü bir hazırlık turu nedeniyle bunu kaybettik."

"Bana, arkamda hızlı turunda olan insanlar olduğunu söylediler. Bazıları öyleydi, bazıları değildi. Lastiklerim soğudu ve bu da bana 1. virajda çok pahalıya patladı."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ne tarz değişiklikler yaptıkları sorusuna Sainz, "Açıkçası detaylara giremem ama bu hafta sonu yarış hızını arttırmak için farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdik ve bunu başarıp başaramadığımızı bilmiyorum çünkü asıl test yarın olacak."

"Aracı ayar anlamında kesinlikle değiştirdik, umarım bunun karşılığını alırız. Yarın işe yaramasını umuyorum. Fakat nihai yorum için yarışa kadar beklemem gerekiyor." yanıtını verdi.

Bu hafta sonu yeni parça olmamasının adaptasyonu kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı sorusuna, "Özellikle üç haftalık ara göz önüne alındığında, ayarlarda denemeler yapıp, rüzgar tünelinde ve araçta gelişmek istediğimiz yönün ne olduğu belirleme konusunda net olmak daha iyi. Bu yüzden şu anda denemeler yapıyoruz ve gelecekte gideceğimiz yönü görmeye çalışıyoruz."

Son olarak yarış sorulduğunda Sainz'ın yanıtı şöyle oldu: "Büyük bir bilinmeyen. Umarım bundan faydalanabiliriz."

"Aston ve Mercedes'in temposuna ayak uydurup, onlarla mücadele edebilmeyi umuyorum."

"Eğer geri düşersek, bu Cidde'de olduğu gibi biraz geriye gittiğimiz anlamına gelecek. Fakat elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."