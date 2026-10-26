Formula 1 Amerika GP

Sainz: “İlk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu”

ABD GP’nin ilk turunda tehlikeli bir temas yaşayan ve ön kanadı hasar gören Carlos Sainz, hakemlerin kararını eleştirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 08:40

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Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Austin’deki yarışın startında iyi bir çıkış yakalamasına rağmen Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad’ın agresif savunmasıyla duvara doğru sıkışan Carlos Sainz, büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Temas nedeniyle ön kanadı kırılan ve ilk bölümü hasarlı araçla geçirmek zorunda kalan tecrübeli pilot, fazladan pit stop nedeniyle ciddi zaman kaybetti.

Yarışın ardından olaylı startı ve yaşadığı zaman kaybını değerlendiren Sainz, Lindblad’ın hamlesine ceza çıkmamasına tepki gösterdi.

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Fernando Alonso'nun "gridin son üçte birindeki pilot kalitesi çok düşük" eleştirisine kısmen katılmadığını belirten ancak hakem kararlarındaki çifte standartları eleştiren Sainz, şu ifadeleri kullandı: "Işıklar söndüğünde iyi bir start aldım. Ancak son zamanlarda bir trend başladı; herkes kalkışlarımızın çok iyi olduğunu bildiği için başlangıçta bizi pist dışına itmeye çalışıyor.”

“Arvid'in bu hamleden cezasız sıyrılmasına gerçekten şaşırdım çünkü beni doğrudan duvara itti ve potansiyel olarak çok büyük bir zincirleme kazaya sebebiyet verebilirdi.”

“Tam zamanında gaz keserek büyük bir kazayı önledim ancak ön kanadım ciddi hasar aldı. Bu durum hem ilk bölümümü hem de ön kanat değişimi nedeniyle yapılan 7-8 saniyelik yavaş pit stopla tüm yarışımı mahvetti.”

“Sonrasında ritmimi bulup toparlanmaya çalışsam da ilk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu.”

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

“Fernando'nun aksine bence hepimizin sürüş standartları oldukça yüksek. Sadece bazen birilerinin 'kötü bir anı' olabiliyor ki bu F1'de her zaman yaşanır. Bugün de bence Arvid üstüme fazla geldi.”

“Hepimiz kariyerimizde bir iki kez bunu yapmışızdır. Beni şaşırtan şey, bir başkası bunu yaptığında cezasız kalırken ben yaptığımda asla cezasız kalamamam. Duvar kenarında o kadar tehlikeli bir andan sonra hiçbir yaptırım olmaması enteresan.”

“Artık puan alabilmek için mucizelere ihtiyacımız var. Yine de Meksika'da ve Las Vegas'ta mücadelenin biraz daha içinde olmayı umuyorum. Bakü'de bu araçla puan almış olmamızın ne kadar değerli olduğu sanırım artık çok daha net anlaşılıyordur."

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- Motorsport.com Ekibi

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