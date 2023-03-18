Sainz: "İlk sektörde çok fazla vakit kaybediyorum"
Carlos Sainz, sıralama turlarında özellikle ilk sektörde çok fazla vakit kaybettiğini söylüyor.
Carlos Sainz, sıralama turlarında takım arkadaşı Charles Leclerc ile aynı performansı sergilemekte zorlandı ve ancak beşinci olabildi.
Leclerc'in grid cezasıyla geriye düşmesiyle yarışa dördüncü sıradan başlayacak olan İspanyol sürücü, sonucun kendisini pek tatmin etmediğini söyledi.
Sainz şöyle konuştu: "Bu sıralama turlarında ilk sektörde çok fazla sorun yaşadım."
"Bakılması gereken bazı şeyler var çünkü o bölümde çok fazla zaman kaybediyordum, tur başına en az 0.3-0.4 saniye kaybettik."
"Pistin geri kalanında hızlıydım ama ilk sektörde çok fazla kaybediyordum. İkinci bölümde, ikinci bir lastik seti kullanmak zorunda kaldım ve bu da üçüncü bölümde beni biraz zorladı."
"İyi olan şey yarışın yarın yapılacak olması ve geri dönüş yapmaya çalışacak olmamız."
"Her halükarda istediğimiz gibi bir hafta sonu olmuyor, beklediğimizden biraz gerideyiz. Ayrıca Charles'ın özellikle ilk sektörde aracı çok iyi sürdüğünü düşünüyorum, bu yüzden kendimi geliştirmem gerekiyor."
"Yarışta Aston Martin ve Mercedes ile mücadele edeceğiz. Podyuma çıkma konusunda iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum."
"Perez'in pole pozisyonundan başladığı ve Verstappen'in geri dönmeye çalışacağı bir yarış olacak. Kazanmanın kolay olacağını sanmıyorum ama her şeyimizi ortaya koyacağız."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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