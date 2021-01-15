Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

Carlos Sainz, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde yeni takımı Ferrari ile çalışmaya başladı.

Perşembe günü Maranello fabrikasına giden Sainz, burada altı saatten fazla süren bir toplantı gerçekleştirdi ve hem yeni mühendislerle tanıştı hem de yeni ekibini tanımaya başladı.

İspanyol pilot bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam etti ve takımın simülatörünü ilk kez test etti.

Simülatör testi öncesinde kısa bir açıklama yapana Sainz, takımı yavaş yavaş tanımaya başladığını dile getirdi.

Sainz, Ferrari'nin sosyal medyada paylaştığı bir videoda "Herkese Maranello'dan merhaba!"

“Nihayet buradayım ve sonunda buradaki mühendislerle ve insanlarla düzgün şekilde çalışmaya başladım. Bir sürü yeni yüzle, bir sürü yeni isimle tanışıyorum. Hepsini ezberlemek zor olacak, ama bunu başaracağım!"

“Dün sanırım altı buçuk saatlik bir toplantıyı geride bıraktım ve herkesin maksimum seviyede çalıştığını görmek kesinlikle cesaret vericiydi."

“Bugün ilk kez simülatöre geçiyorum. Bu yüzden aracı ve simülatörü ilk kez deneyeceğim. Biraz geri bildirim vermeye ve yeni sezon için çalışmaya başlayacağım."

"Desteğiniz için çok teşekkür ederim, zorlamaya devam edeceğiz, yakında görüşmek üzere!" dedi.

Ferrari, geçen yılın sonundaki teste katılamayan Sainz'ı bu ay eski araçlardan biriyle Fiorano'da teste çıkarmayı hedefliyor.