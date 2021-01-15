Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

paylaşım
yorumlar
Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bugün Ferrari simülatörüne ilk kez geçti ve ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Carlos Sainz, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde yeni takımı Ferrari ile çalışmaya başladı.

Perşembe günü Maranello fabrikasına giden Sainz, burada altı saatten fazla süren bir toplantı gerçekleştirdi ve hem yeni mühendislerle tanıştı hem de yeni ekibini tanımaya başladı.

İspanyol pilot bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam etti ve takımın simülatörünü ilk kez test etti.

Simülatör testi öncesinde kısa bir açıklama yapana Sainz, takımı yavaş yavaş tanımaya başladığını dile getirdi.

Sainz, Ferrari'nin sosyal medyada paylaştığı bir videoda "Herkese Maranello'dan merhaba!"

“Nihayet buradayım ve sonunda buradaki mühendislerle ve insanlarla düzgün şekilde çalışmaya başladım. Bir sürü yeni yüzle, bir sürü yeni isimle tanışıyorum. Hepsini ezberlemek zor olacak, ama bunu başaracağım!"

“Dün sanırım altı buçuk saatlik bir toplantıyı geride bıraktım ve herkesin maksimum seviyede çalıştığını görmek kesinlikle cesaret vericiydi."

“Bugün ilk kez simülatöre geçiyorum. Bu yüzden aracı ve simülatörü ilk kez deneyeceğim. Biraz geri bildirim vermeye ve yeni sezon için çalışmaya başlayacağım."

"Desteğiniz için çok teşekkür ederim, zorlamaya devam edeceğiz, yakında görüşmek üzere!" dedi.

Ferrari, geçen yılın sonundaki teste katılamayan Sainz'ı bu ay eski araçlardan biriyle Fiorano'da teste çıkarmayı hedefliyor.

 

Schumacher: "Sezona hazırlanmak için daha fazla vaktim olacak"

Önceki haber

Schumacher: "Sezona hazırlanmak için daha fazla vaktim olacak"

Sonraki haber

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Magnussen: "Hülkenberg'le tartışmamızın bu kadar ünlenmesi can sıkıcı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Hülkenberg'le tartışmamızın bu kadar ünlenmesi can sıkıcı"

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Eski Mercedes patronu Hubbert, 81 yaşında hayatını kaybetti
Formula 1 Formula 1 / Vefat Duyuruları

Eski Mercedes patronu Hubbert, 81 yaşında hayatını kaybetti

Son Haberler

Eski Mercedes patronu Hubbert, 81 yaşında hayatını kaybetti
F1 Formula 1 / Vefat Duyuruları

Eski Mercedes patronu Hubbert, 81 yaşında hayatını kaybetti

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

6s
2
Formula 1

Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"

48 dk
3
Formula 1

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

48 dk
4
Formula 1

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

10s
5
Formula 1

Magnussen: "Hülkenberg'le tartışmamızın bu kadar ünlenmesi can sıkıcı"

3s

Son Haberler

Eski Mercedes patronu Hubbert, 81 yaşında hayatını kaybetti
F1

Eski Mercedes patronu Hubbert, 81 yaşında hayatını kaybetti

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"
F1

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"
F1

Lawrence: "Hedefim Aston Martin'i şampiyon yapmak!"

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti
F1

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

Schumacher: "Sezona hazırlanmak için daha fazla vaktim olacak"
F1

Schumacher: "Sezona hazırlanmak için daha fazla vaktim olacak"

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.