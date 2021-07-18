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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sainz: "İlk beş için mücadele etmem gerekiyordu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, hafta sonunun kendisi adına şimdiye kadar oldukça zor geçtiğini dile getirdi.

Sainz: "İlk beş için mücadele etmem gerekiyordu"

Carlos Sainz, sıralama turlarının son bölümünde temiz bir tur çıkarmakta zorlanmış ve dokuzuncu olmuştu.

Sprint sıralama yarışının ilk turunda yaşadığı temasla 18. sıraya kadar geriledi ve iyi bir yükselişin ardından 11. oldu.

George Russell'la yaşadığı temas nedeniyle epey geriye düşen Sainz, İngiliz pilotun aldığı ceza nedeniyle yarışa 10. sıradan başlayacak.

Sainz şöyle konuştu: "Bugün yaşanan şeyler açısından maalesef olumsuz taraftaydım. Yine de ilk turun ardından yarışı başladığım pozisyonun iki sıra ardında bitirmek, güzel bir geri dönüş oldu. Bu, maksimum seviyede zorladığımız bir yarıştı ve ne yazık ki George'un hatası bana oldukça pahalıya patladı."

"Bu bu olaydan sonra araç ilk turda değildi ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyordum. Fakat sonra durum giderek daha iyi hale gelmeye başladı."

"Bugün geçiş yapmak da kolay değildi çünkü uzun DRS trenleri vardı. Yumuşak lastikle olan sürücüler DRS treni yaratıyorlardı ve geçiş şansı çok azdı. Normalde yapmayacağım yerlerde geçiş denemeleri yapmak zorunda kaldım ve bundan keyif aldım. Bugün tempomuz gerçekten iyiydi ve yarınki yarışta, bu yükselişin ikinci kısmını tamamlamam gerekiyor."

Sainz, hafta sonunun kendisi adına genel anlamda "sinir bozucu" geçtiğini de ekledi.

"Doğruyu söylemek gerekirse [hafta sonu] benim için sinir bozucu geçiyor çünkü sıralama turlarında çok daha hızlı olabilirdim. Hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü 9. veya 10. sıradan başladığım için olmamam gereken bir yerdeydim ve bu da bana pahalıya patladı."

"Aracın hızı ortada, sıralamalarda ilk beşe girmem gerekiyordu ve Charles'in dördüncü sıradan yaptığı gibi kolay bir yarış çıkarmalıydım. Şu ana kadar benim için zorlu bir sıralama turları ve sprint sıralama yarışı oldu."

"Puanlar yarın verilecek ve tüm hafta sonu yarın yapılacak yarışla, Avusturya'da yaptığımız gibi güçlü bir yükselişle değişebilir. Göreceğiz."

Sainz, sprint yarışı için seçimi taraftarlara bırakmak istediğini söyledi.

"Bence bunu yargılamak taraftarlara kalmalı. Eğer bu formatı seçerlerse, o zaman mutlulukla kabul edeceğim ve bunu kullanacağım. Doğruyu söylemek gerekirse sürücüler için en azından benim için çok fazla fark yaratmıyor. Her ikisini de seviyorum ve kendimi bunlardan herhangi birine uyarlayabilirim."

"Fakat bazı pistlerde ki bugünkü bile ilk dört ya da beş sırada gördük, çok fazla değişiklik olmayabilir, yani bazı pistlerde böyle olabilir. Bu yüzden daha renkli hale getirmek için başka bir şey deneyebiliriz."

Son olarak neden yumuşak lastikle başlamadıkları sorusuna, "Takım olarak lastik aşınması nedeniyle lastiklerde her zaman daha muhafazakar olmayı seçiyoruz. Bu yüzden de bizim için bir seçenek değildi. Ayrıca Fernando'nun yeni set yumuşak lastiği vardı çünkü üçüncü bölüme kalamamıştı. Bizim yumuşak lastiklerimiz ise kullanılmıştı. Bu yüzden isteseydik bile en fazla, daha yavaş olan kullanılmış bir lastiğe geçebilirdik."

"Bugün gerçekten kötü bir başlangıç yaptım ve neler olduğunu anlamamız lazım. Çünkü prosedürleri iyi yaptığımı düşündüm ve buna rağmen bolca pozisyon kaybettik. Bu yüzden bakmamız gereken şeyler var." cevabını verdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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