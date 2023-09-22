Sainz: "İkincilik için çekişen altı isim var"

Carlos Sainz, ikinci antrenman seansını dördüncü sırada tamamlarken, takım arkadaşı Charles Leclerc ikinci olmuştu.

Genel olarak bakıldığında Red Bull, bu hafta sonu yine zirveye dönmüş vaziyette. Fakat arkalarındaki mücadele çok yakın.

Son yarış Singapur'da pole pozisyonundan galibiyete uzanan Carlos Sainz, bu kez Red Bull'u yenebileceklerine inanmıyor.

Sainz, "Bu hafta sonu en yakın rakiplerimizle aradaki fark aza görünüyor fakat önceki yarışlarla aynı durumdayız; Red Bull yine çok hızlı."

"Tek turda bu kadar hızlı olduğumuzu görmek kesinlikle iyi bir sürprizdi çünkü hemen hemen Red Bull ve Max'le benzer tempodaydık."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat bence McLaren ve Mercedes ile çok sıkı bir mücadele içerisinde olacağız. Aramızdaki mücadele çok yakın geçecek."

"İkinci sıra için çekişen altı sürücü var. Bence iyi bir iş çıkarıp, her şeyi çözebilirsek, kendimizi iyi bir konuma getirebiliriz." dedi.

Ferrari, Suzuka Pisti'ne yeni bir tabanla gelmişti fakat İspanyol sürücü, bu tabanın etkisini küçümsedi.

"Bunu ikinci antrenman seansında denedim, Charles da ilk seansta denedi ve çalışıyor gibi görünüyordu."

"Fakat bu, büyük bir adım değil, sadece aracımızın aerodinamisi üzerinde küçük etkiler yaratıyor."

"Cuma gününün tamamını farklı mekanik ayarları denemeye ayırdık."

"Çeşitli denemeler yaptık ve umarım yarın her şeyi bir araya getirip, doğru adımlar atabiliriz."

Sainz hafta sonunun geri kalanı için neye ihtiyacı olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Sadece ayarları geliştirmeli ve turu bir araya getirmeliyiz."

"Çok fazla şey denedik. Ritim yakalamak biraz zordu çünkü araçta çok fazla şey değiştirdik."

"Bunu bilerek yaptık. Umarım yarın bu hafta sonu kullanmak istediğim aracı seçerim ve yapmak istediğim her şeyi bir araya getiririm."