Sainz: “İkinci virajın var olmaması gerek”

McLaren sürücüsü Sainz, yarışın ikinci virajında dışarı taştı ve sonrasında dubaların arasından geçip piste geri dönmek istedi. Ancak hızını doğru ayarlayamayan İspanyol sürücü duvara çarparak yarış dışı kaldı.

Yarışın ardından konuşan Sainz, “Pek iyi bir start alamadım. Gridin kirli kısmı korkunçtu ve o taraftan kalkan herkes yavaş kaldı. Ne yazık ki 2. virajda iç tarafımda biri vardı, biraz dışarı taştım ve dubanın etrafından dolaşmaya karar verdim.”

“Dubaya doğru çok dar açıyla geldim, giriş hızımı yanlış değerlendirdim ve duvara sert şekilde çarptım. Benim hatamdı.”

“Yine de o virajın var olmaması gerektiğini düşünüyorum. Pek hoş bir viraj değil ve bu tür durumlara yol açıyor ancak ben yanlış değerlendirme yaptım.”

“Zorlu bir gündü. Yarış benim için nasıl geçerdi bilmiyorum ama daha 2. virajda yarış dışı kaldık ve bundan ötürü takımdan özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.