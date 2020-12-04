Sainz: "İkinci sektör trafikle beraber tehlikeli olabilir"
McLaren pilotu Carlos Sainz, Sakhir GP'nin gerçekleştirileceği pist düzeninin ikinci sektörünün, trafikle birlikte oldukça zor olacağını düşünüyor.
McLaren F1 pilotu Carlos Sainz, Sakhir Grand Prix'sinde cuma gününün en hızlı onuncu zamanını yaptı.
Seans içerisinde sorun yaşayan ve pite dönmek zorunda kalan İspanyol sürücü, ilk seansta da zorlanmıştı.
McLaren adına zor geçen seansın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Açıkçası bu öğleden sonra biraz daha iyi geçti, ancak bir hafta sonundan diğerine bu kadar çok performans kaybetmemize gerçekten şaşırdım..."
"Elbette rüzgar biraz değişti ve bu da pist koşullarını değiştirdi. Bu yüzden geçen haftaki kadar hızlı değiliz."
"Seans boyunca denge sorunlarıyla mücadele ettik. Bu, biraz garip çünkü son yarıştan bu yana sadece beş gün geçti ve şimdi böyle bir sorun yaşıyoruz. Bu biraz tuhaf geliyor."
"İstediğimiz pozisyonlarda değiliz ve buna şaşırdık. Akşam yapmamız gereken çok iş var."
"Piste gelirsek, ikinci sektör oldukça dar ve tehlikeli görünüyor."
"Brifingde bunun hakkında konuşacağız. İkinci sektördeki durumu iyileştirmek için önerebileceğim birkaç fikrim var."
"Bir şeyleri daha iyi hale getirebilmeyi umuyoruz, çünkü şu anda tehlikeli olabilir." dedi.
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, esce dal garage
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, esce dal garage
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Matteo Nugnes