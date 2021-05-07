Sainz: "İkinci seansta iyi bir denge bulamadık"

Ferrari, cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda oldukça iyi bir performans ortaya koymayı başarmıştı.

Charles Leclerc, ikinci seansta son sektörün en iyi zamanına imza attı ve üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Carlos Sainz ise temiz bir tur atamadı ve kaybettiği zamanla beraber ancak sekizinci sırada yer alabildi.

İspanyol pilot, seansın ardından verdiği demeçte, denge anlamında zorlandığını, fakat iyi bir konumda olduklarını belirtti.

Sainz, "Bizim için cesaret verici bir gündü. İlk antrenman seansından itibaren pistte oldukça fazla yol tutuşu olduğunu gördük. Bu da dengeyi artırmamıza ve arka tarafı daha iyi kontrol etmemize yardımcı oldu."

"Hem Charles hem de ben oldukça mutluyduk. Ancak ikinci seansta benim açımdan denge o kadar da iyi değildi ve Charles'a kıyasla biraz daha fazla zorlandım."

"Özellikle son sektörde çok hızlıydı, hatta mor derece bile yaptı. Bu iyiye işaret çünkü orada çok fazla düzlük yok, orada bolca viraj var. Umarım çalışmaya devam edebilir, daha fazla şey öğrenebilir ve yarın güçlü bir sıralama turları geçirebiliriz." dedi.

Ancak Sainz mücadelenin çok yakın olduğuna da dikkat çekti.

"Yine de henüz cuma günündeyiz ve pek çok şey deniyoruz. Denemek istediğimiz bazı test parçaları oluyor ve bunlara bakıyoruz. Aracı anlamaya çalışıyoruz ayar aralığını bulmaya çalışıyoruz."

"Şu anda mücadele çok yakın görünüyor. Bugün en iyi turu adamadım ve aniden İki AlphaTauri ve iki Alpine öne geçti. Ayrıca iki Red Bull da önde olmalıydı. Fakat bugün bir sebeple geride kaldılar."

"Yani, yarın kolay olmayacak çünkü neredeyse 0.3 veya 0.4 saniye içinde dört takım var."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images