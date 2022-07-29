Sainz: "İkinci seansta ayar anlamında yanlış yöne gittik"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, ikinci antrenman seansında hata yaparak ayarlarda yanlış yöne gittiklerini söyledi.
Carlos Sainz, ilk antrenman seansında güçlü bir performans sergilemişti ancak ikinci seansta Charles Leclerc'le aynı tempoyu yakalamakta zorlandı.
Günün ardından konuşan Sainz, ayarlarda hata yaptıklarını kabul etti ancak hafta sonunun geri kalanı için hangi yönde gideceklerini gayet iyi bildiklerini söyledi.
Sainz, "İlk seansta piste çıkar çıkmaz araç içerisinde kendimi çok rahat hissetim ve dengeden çok memnundum."
"Fakat her zaman geliştirilebilecek ya da düzeltilecek şeyler vardır. İkinci seansta birkaç farklı ayar denedik ve bu da hem güvenimi hem de performansımı olumsuz etkiledi."
"Yine de bunun nedenini tam olarak biliyoruz. Yarın ve pazar günü için ilk seansta bulunduğumuz yere geri dönüp tekrar daha rekabetçi olabileceğimize inanıyoruz."
"Bugün birkaç şeyi test etmek adına iyi bir gündü çünkü şartlar gün boyunca çok tutarlıydı. Hafta sonu boyunca takip etmemiz gereken yönle ilgili var olan bazı şüpheleri ortadan kaldırmayı başardık."
"Bu açıdan ilginç bir gündü. Buna bir test günü diyebilirim. Şimdi yarın ve pazar için daha rekabetçi olduğuna inandığımız her şeyi araca koyacağız." dedi.
Zaman turlarıyla ilgili Sainz, "İlk denememde turu bir araya getiremediğim için zaman kaybettim, Aynı zamanda biraz da trafik vardı. Fakat hem cumartesi hem de pazar daha hızlı olabileceğimize eminim." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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