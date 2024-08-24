Sainz: "İki araçla birden pistte olmalıydık"
Carlos Sainz, aracındaki vites kutusu sorunu nedeniyle ikinci antrenmana devam edemedi ve bu durumun takımı veri toplama anlamında olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Zandvoort pistinin zorlu yapısından dolayı her iki Ferrari aracının da aynı anda piste çıkmasının kritik olduğunu belirtti.
Ancak Sainz, aracındaki vites kutusu sorunu nedeniyle ikinci antrenmana devam edemedi ve bu durumun Ferrari'yi veri toplama sürecinde olumsuz etkileyeceğini söyledi.
İspanyol pilot, konuyla ilgili şunları söyledi: "İdeal bir durum değildi."
"Çünkü burası bizim için en karmaşık pistlerden biri. Muhtemelen çok uzun ve hızlı virajlar nedeniyle zorluk yaşıyoruz."
"Pistte iki araçla birden çalışmamız gerekiyordu. Verileri daha doğru değerlendirebilmek için buna ihtiyacımız vardı."
"İki araçla da bazı şeyleri denemek daha iyi olurdu ancak kaybedilen zamanı telafi etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
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