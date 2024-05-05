Sainz: "İki araçla önde olmak Verstappen'i zorlama şansı verebilir"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, iki araçla birden ilk dörtte olmalarının kendilerine Max Verstappen ile yarışma şansı verebileceği görüşünde.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari pilotu Carlos Sainz, cumartesi günkü sıralam aturlarında ibir performans sergiledi ve üçüncü olmayı başardı.
Charles Leclerc de ikinci sıradan başlayacağı için, pazar günü Max Verstappen'i zorlama şansları olabilir.
Sıralama turlarının ardından Sainz şöyle konuştu: "Her şey iyi gitti ve cuma gününe kıyasla biraz ilerleme kaydetmeyi başardık. Araçta kendimi daha iyi hissettim, daha fazla zorlayabildim fakat Miami'deki sıralama turları adeta bir piyango gibi."
"Burada temiz tur atmak çok zor. Her zaman bir turu 0.2 veya 0.3 saniye daha hızlı gidebilecekmiş gibi bitiriyorsunuz ancak bunu yapmak asla mümkün olmuyor."
"Çünkü bir sonraki turda yine küçük bir hata yapıyorsunuz ve aynı 0.2 saniyeyi kaybediyorsunuz."
"Tüm sürücüler burada bir tur atmanın inanılmaz derecede zor olmasından dolayı biraz hayal kırıklığına uğramış durumda ama ben genel olarak gayet memnunum."
"Hafta sonu boyunca ilerleme kaydetmeyi başardım. Yarış için iyi bir pozisyonumuz var."
Verstappen'le mücadele etmeyi bekleyip beklemediği sorusuna Sainz, "Max önde başladığında, onun önüne geçmenin bir yolunu bulmak zor. Fakat iki araçla da hemen ardında başlıyoruz ve da şansımızı arttırıyor."
"Son yarışlara bakarsak, onu yenmek zor ama bunun için mümkün olan her şeyi yapacağız." cevabını verdi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, is interviewed after Qualifying
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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