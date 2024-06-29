Sainz: "İçinde bulunduğum durum padoktakilere 'güvenmemem' gerektiğini gösterdi"

İki kez Grand Prix kazanan İspanyol pilotun adı son dönemde Audi'yle anılsa da, Williams da bir anda ön plana çıktı ve Alpine'in yeni danışmanı Flavio Briatore geç de olsa bir teklifle bu isimlere dahil oldu.

Haberlere göre Briatore, Sainz'e Esteban Ocon'un yerini alması için çok yıllık bir anlaşma teklif etti. Bu anlaşma sürücünün 2026 sezonu için rakip bir takımdan teklif alması halinde bir çıkış maddesini de içeriyor.

Ancak Sainz henüz kararını vermediğini ve şu anda karar vermek için doğru zaman olmadığını düşünüyor.

Sainz, "Her şeyden önce, bu yıl içinde bulunduğum durum genel olarak Formula 1 hakkında çok şey öğrenmemi sağladı."

"Takımlarla konuşmak bana bu sporun ne kadar zor olduğunu ve bazen müzakerelerin, konuşmaların başında insanların söylediklerine ne kadar az inanmanız gerektiğini gösterdi."

"Özellikle de padoktaki insanlara güvenmemek gerekiyor çünkü bu gerçekten çok politik bir spor. İşin içinde bunun gibi pek çok şey var."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu anlamda çok zor bir spor olduğunu anlamamı ve çok fazla detaya girmeden Formula 1'in daha iyi bir resmini görmemi sağladı."

"Diğer takımların yanı sıra, gelecek yıl potansiyel olarak geçeceğim takımlar hakkında çok şey öğrendim; içinde bulundukları durumu ve mevcut durumu çok fazla araştırdım."

"Ayrıca Formula 1'de her takımın nasıl olduğunu ve nerede olduklarını daha iyi anlamamı sağladı." dedi.

Bugün Sainz'ın adı Williams ve Alpine ile anılıyor olsa da, İspanyol pilot Mercedes ile ciddi görüşmelerde bulunmuş ve bu görüşmelerin boyutu Toto Wolff tarafından Caranddriver'a verdiği bir röportajda açıklanmıştı.

Wolff, formulapassion.it'e göre şunları söyledi: "Carlos Sainz ile olası bir anlaşmanın koşulları hakkında konuşacak kadar ileri giden görüşmelerimiz oldu."

"Ancak sonbahara kadar seçimimizi teyit etmeme kararına vardık. Hem Max ile neler olduğunu görmek hem de Andrea Kimi Antonelli'nin nasıl geliştiğini gözlemlemek için bunu ucu açık bırakmak istedik. Bu da eylül, ekim ve hatta kasım ayına kadar beklemek anlamına geliyordu."

"Bu yüzden Sainz konusunda farklı davranmanın onlar için daha iyi olacağına karar verdik."