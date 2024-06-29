Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Sainz: "İçinde bulunduğum durum padoktakilere 'güvenmemem' gerektiğini gösterdi"

Carlos Sainz, 2025 görüşmelerinin ortasında F1 padoğunun politikliği sebebiyle 'çok az insana güvenmek' gibi bir ders aldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İki kez Grand Prix kazanan İspanyol pilotun adı son dönemde Audi'yle anılsa da, Williams da bir anda ön plana çıktı ve Alpine'in yeni danışmanı Flavio Briatore geç de olsa bir teklifle bu isimlere dahil oldu.

Haberlere göre Briatore, Sainz'e Esteban Ocon'un yerini alması için çok yıllık bir anlaşma teklif etti. Bu anlaşma sürücünün 2026 sezonu için rakip bir takımdan teklif alması halinde bir çıkış maddesini de içeriyor.

Ancak Sainz henüz kararını vermediğini ve şu anda karar vermek için doğru zaman olmadığını düşünüyor. 

Sainz, "Her şeyden önce, bu yıl içinde bulunduğum durum genel olarak Formula 1 hakkında çok şey öğrenmemi sağladı." 

"Takımlarla konuşmak bana bu sporun ne kadar zor olduğunu ve bazen müzakerelerin, konuşmaların başında insanların söylediklerine ne kadar az inanmanız gerektiğini gösterdi."

"Özellikle de padoktaki insanlara güvenmemek gerekiyor çünkü bu gerçekten çok politik bir spor. İşin içinde bunun gibi pek çok şey var."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu anlamda çok zor bir spor olduğunu anlamamı ve çok fazla detaya girmeden Formula 1'in daha iyi bir resmini görmemi sağladı."

"Diğer takımların yanı sıra, gelecek yıl potansiyel olarak geçeceğim takımlar hakkında çok şey öğrendim; içinde bulundukları durumu ve mevcut durumu çok fazla araştırdım."

"Ayrıca Formula 1'de her takımın nasıl olduğunu ve nerede olduklarını daha iyi anlamamı sağladı." dedi.

Bugün Sainz'ın adı Williams ve Alpine ile anılıyor olsa da, İspanyol pilot Mercedes ile ciddi görüşmelerde bulunmuş ve bu görüşmelerin boyutu Toto Wolff tarafından Caranddriver'a verdiği bir röportajda açıklanmıştı.

Wolff, formulapassion.it'e göre şunları söyledi: "Carlos Sainz ile olası bir anlaşmanın koşulları hakkında konuşacak kadar ileri giden görüşmelerimiz oldu."

"Ancak sonbahara kadar seçimimizi teyit etmeme kararına vardık. Hem Max ile neler olduğunu görmek hem de Andrea Kimi Antonelli'nin nasıl geliştiğini gözlemlemek için bunu ucu açık bırakmak istedik. Bu da eylül, ekim ve hatta kasım ayına kadar beklemek anlamına geliyordu."

"Bu yüzden Sainz konusunda farklı davranmanın onlar için daha iyi olacağına karar verdik."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen, Avusturya antrenmanlarında durup nasıl zirveye döndü?
Sonraki haber GPS verileri, McLaren'in Verstappen'i yenme şansı hakkında bize ne söylüyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Jos Verstappen'e göre Horner, kendisinin Legends Parade'e katılmasını engellemiş

Jos Verstappen'e göre Horner, kendisinin Legends Parade'e katılmasını engellemiş

Formula 1
Avusturya GP
Jos Verstappen'e göre Horner, kendisinin Legends Parade'e katılmasını engellemiş
Leclerc: "Her şeyi mükemmel yaparsak Mercedes'i yenebiliriz"

Leclerc: "Her şeyi mükemmel yaparsak Mercedes'i yenebiliriz"

Formula 1
Avusturya GP
Leclerc: "Her şeyi mükemmel yaparsak Mercedes'i yenebiliriz"
Hamilton: "Yarışta podyuma çıkmayı deneyeceğiz"

Hamilton: "Yarışta podyuma çıkmayı deneyeceğiz"

Formula 1
Avusturya GP
Hamilton: "Yarışta podyuma çıkmayı deneyeceğiz"

Son Haberler

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

F1 Formula 1
Avusturya GP
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye