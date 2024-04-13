Sainz için Mercedes iddiaları artıyor

La Gazzetta dello Sport, "bilgili kaynaklara" dayandırdığı son haberinde, Carlos Sainz'ın gelecek yıl Mercedes için yarışacağını yazdı.

Bu, Ferrari-Mercedes'in bir tür takas yaptığı anlamına geliyor çünkü Lewis Hamilton da yeni sezonda Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerini alacak.

İddiaya göre resmi açıklamanın yapılması pek de uzun sürmeyecek.

Max Verstappen'in Mercedes'e geçeceği söylentileri, iki taraf için de iyi şekilde kullanıldı fakat artık bu söylentiler sona ermiş gibi görünüyor.

Bu süreçte Mercedes, koltuğu doldurmak için diğer adaylarla görüşmeler devam etti ve görünüşe bakılırsa deneyimli, zeki ve teknik olarak iyi yetenekli bir yarışçı olan Sainz'da karar kıldı.

Habere göre iyi bir takım oyuncusu olması ve gittiği takımlarda her zaman "pozitif bir ortam" yaratması, Sainz'ın seçilmesinin temel nedenlerinden birisiydi.

Alman üretici, Sainz'ın George Russell ile gayet iyi anlaşmasını ve takımın gelişimi için çabalamalarını bekliyor.

Sainz için bunun çok iyi bir seçenek olacağı açık, çünkü sahip olduğu kaynaklarla Mercedes neredeyse tüm gridin hayalini süsleyen bir takım.

İspanyol pilotla yapılması planlanan anlaşma doğrulanırsa, Kimi Antonelli'nin F2'de devam etmesi veya Williams'la F1'e geçmesi bekleniyor.

Söylentiler Sainz'ın anlaşmasının 1+1 ya da 2 yıllık olabileceği yönünde.

Motorsport.com'un kaynakları şimdilik iki taraf arasında herhangi bir anlaşma olmadığını söylüyordu fakat İtalyan basını Sainz'ın Mercedes'e gideceğinden emin görünüyor.