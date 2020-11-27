Sainz için Bahreyn zevkli geçiyor

Cuma gününün özetini yapması istendiğinde İspanyol pilot: "Aslında gayet faydalı geçti. Araç iyi hissettiriyor. Denge seans başından beri iyi." dedi.

McLaren sürücüsü devam etti: "Fazlasıyla farklı şeyler de denedik ama araç dengesinden pek bir şey değiştirmedik çünkü başlangıçtan itibaren memnundum. Ve bunun sayesinde rahat bir Cuma günü geçti, sadece 2. antrenman sırasında yumuşak hamurlarla tur atamadık; bizi daha yüksek bir sıraya çıkarırdı ama yine de genel olarak mutluyum. "

Yumuşak lastiklerle geçirdiği 10 turu anlatması istendiğinde ise Sainz: "Eğlenceliydi çünkü sona doğru dereceler biraz yükseliyor, o yüzden lastik yönetimini iyi yapmanız ve lastiklere çok özen göstermeniz gerekiyor. Sonrasında attığınız her turda daha da yavaş gidiyorsunuz ve biraz mental bir savaşa dönüyor, çok zorlamamak için kendinizi tutuyorsunuz."

Sainz: "Ve bence burada ilginç bir yarış olacak çünkü dereceler yüksek, Pazar günü 2-3 hamur kullanacağız. O yüzden bence Pazar günü eğlenceli bir yarış olacağa benziyor."

Son olarak denedikleri farklı stratejilere de değinen genç pilot: "Neredeyse her türden strateji var. Bence sert hamurlar kötü görünmüyor, çünkü geçen senenin orta hamurları."

Sainz: "Aynı zamanda geçen senenin yumuşağı olan ortalar var, ki bence çok iyi bir lastik; bir de bu senenin çok hızlı yumuşakları var, ama onun da derecesi çok artıyor. O yüzden bilemiyorum, Pazar günü birçok strateji seçeneği olacak gibi görünüyor." sözleriyle röportajını noktaladı.