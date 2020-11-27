Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
FP3:
16 Saat
:
00 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz için Bahreyn zevkli geçiyor

paylaşım
yorumlar
Sainz için Bahreyn zevkli geçiyor
Ekleyen:

Takım arkadaşıyla birlikte birçok farklı lastik stratejisi deneyen McLaren takımından Carlos Sainz, Cuma gününden zevk almış görünüyor.

Cuma gününün özetini yapması istendiğinde İspanyol pilot: "Aslında gayet faydalı geçti. Araç iyi hissettiriyor. Denge seans başından beri iyi." dedi.

McLaren sürücüsü devam etti: "Fazlasıyla farklı şeyler de denedik ama araç dengesinden pek bir şey değiştirmedik çünkü başlangıçtan itibaren memnundum. Ve bunun sayesinde rahat bir Cuma günü geçti, sadece 2. antrenman sırasında yumuşak hamurlarla tur atamadık; bizi daha yüksek bir sıraya çıkarırdı ama yine de genel olarak mutluyum. "

Yumuşak lastiklerle geçirdiği 10 turu anlatması istendiğinde ise Sainz: "Eğlenceliydi çünkü sona doğru dereceler biraz yükseliyor, o yüzden lastik yönetimini iyi yapmanız ve lastiklere çok özen göstermeniz gerekiyor. Sonrasında attığınız her turda daha da yavaş gidiyorsunuz ve biraz mental bir savaşa dönüyor, çok zorlamamak için kendinizi tutuyorsunuz."

Sainz: "Ve bence burada ilginç bir yarış olacak çünkü dereceler yüksek, Pazar günü 2-3 hamur kullanacağız. O yüzden bence Pazar günü eğlenceli bir yarış olacağa benziyor."

Son olarak denedikleri farklı stratejilere de değinen genç pilot: "Neredeyse her türden strateji var. Bence sert hamurlar kötü görünmüyor, çünkü geçen senenin orta hamurları."

Sainz: "Aynı zamanda geçen senenin yumuşağı olan ortalar var, ki bence çok iyi bir lastik; bir de bu senenin çok hızlı yumuşakları var, ama onun da derecesi çok artıyor. O yüzden bilemiyorum, Pazar günü birçok strateji seçeneği olacak gibi görünüyor." sözleriyle röportajını noktaladı.

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

Önceki haber

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

Sonraki haber

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

Ferrari artık F1 motorlarının dondurulmasını destekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari artık F1 motorlarının dondurulmasını destekliyor

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

Bahreyn GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

GPDA, Türkiye GP'sinde yaşanan vinç olayını tartışacak

McLaren şampiyona üçüncülüğünü gözüne kestirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren şampiyona üçüncülüğünü gözüne kestirdi

27-29 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

27-29 Kasım Yarış Programı

Son Haberler

Verstappen: "Genel olarak iyi bir Cuma günü geçirdik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Genel olarak iyi bir Cuma günü geçirdik"

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

Sainz için Bahreyn zevkli geçiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz için Bahreyn zevkli geçiyor

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP 2. antrenman: Hamilton yine lider, Albon kaza yaptı!

2s
2
Formula 1

Ferrari artık F1 motorlarının dondurulmasını destekliyor

3s
3
Formula 1

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

1s
4
Formula 1

Bahreyn GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

6s
5
Formula 1

Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

22s

Son Haberler

Verstappen: "Genel olarak iyi bir Cuma günü geçirdik"
F1

Verstappen: "Genel olarak iyi bir Cuma günü geçirdik"

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"
F1

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

Sainz için Bahreyn zevkli geçiyor
F1

Sainz için Bahreyn zevkli geçiyor

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı
F1

Albon kaza sonrası yol tutuş eksikliğine şaşırdı

Haas, 2020 sezonu bitmeden 2021 pilotlarını açıklayacak
F1

Haas, 2020 sezonu bitmeden 2021 pilotlarını açıklayacak

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
3s

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.