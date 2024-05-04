Sainz: "Hulkenberg'le anlaşan Audi ile anlaşacağıma dair bir garanti yok"
Carlos Sainz, gelecekte Audi'de Formula 1 koltuğuna oturacağına dair bir "güvencesi" olmadığını ancak üreticinin Nico Hulkenberg ile anlaşmasının "tamamen mantıklı" olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Audi, Sainz'ın Ferrari'den ayrılmasının ardından gidebileceği birkaç olası yerden biri ve Alman üretici; Sauber takımını yeniden markalaştıracağı 2026'daki F1 girişi için Sainz'ın hizmetlerini güvence altına almakla uzun zamandır ilgileniyor.
Geçtiğimiz haftalarda Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in yerine düşündükleri iddia edilen Sainz'ın Audi'den kendilerinin yaklaşamayacağı çok kazançlı bir teklif aldığını öne sürerken, Perşembe günü İspanyol medyasında çıkan haberlerde Sainz'ın Audi'nin teklifini çoktan reddettiği spekülasyonları gündeme düştü.
Bu hafta sonu yapılacak 2024 Miami Grand Prix'si öncesinde F1 basın mensuplarının karşısına çıkan Sainz, bu iddianın "doğru olmadığı" konusunda ısrar ederken, diğer taraftan kendisine "Red Bull ya da Mercedes'te başka ne gibi fırsatların doğabileceğini görmek için beklerken Audi'den bir teklif gelebileceğine" dair gayri resmi ya da başka türlü bir güvence alıp almadığı da soruldu.
Bu soruya Sainz, "Hayır." şeklinde cevap verdi ve şöyle devam etti: "Sahip olduğum tek güvence, doğru kararı almak istediğime dair kendim."
"Bu yüzden biraz daha uzun sürüyor ve bu yüzden temel bir karar almadan önce mevcut tüm seçenekleri görmek istiyorum."
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bence Nico'nun Audi'ye katılması onlar ve Nico için çok mantıklı. Yeteneğini görmeyi başardığım harika bir sürücü olduğunu düşünüyorum, onlar için harika bir imza olduğunu düşünüyorum onları kutluyorum çünkü Nico Haas'ta harika iş çıkardı." şeklinde konuşmasını sürdürdü.
Perşembe günü Hard Rock Stadyumunda konuşan Sainz, 2025 F1 seçimiyle ilgili olarak "tamamen bana bağlı olmayan bazı şeyler var ve yapılması gereken bazı beklemeler olacak" sözlerini yineledi.
"Ancak, bu arada, [müzakereleri] tamamen durdurmuş değiliz. Hâlâ insanlarla görüşüyoruz ve ilerleyebileceğimiz şeyleri ilerletiyoruz."
"Ancak tüm bunlar, daha önce de söylediğim gibi, insanların birçok alanda kararlarını vermeleri için yapmamız gereken bekleme sürecini de içeriyor."
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