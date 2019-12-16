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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hulkenberg harika bir pilot"

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Sainz: "Hulkenberg harika bir pilot"
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 12:24

Carlos Sainz, "harika bir pilot" olarak yorumladığı Nico Hulkenberg'in Formula 1'den ayrılmasından memnun değil.

2018 sonunda McLaren'e geçmeden önce Carlos Sainz, Renault'da Nico Hülkenberg'in bir buçuk yıl boyunca takım arkadaşı olmuştu.

2018'de birlikte yarıştıkları yılda Renault'yu şampiyonada dördüncü sıraya taşımayı başardılar.

Sainz, Renault'dan ayrılıp McLaren'a geçti ve İngiliz takımın dördüncü olmasına büyük bir rol oynadı. Diğer tarafta Hulkenberg, Daniel Ricciardo'nun yanında zorlu bir yıl geçirdi ve Renault'nun beşinci olduğu sezonun ardından koltuğunu Esteban Ocon'a bıraktı.

Bununla birlikte Sainz, Formula 1'den ayrılan Hulkenberg'le ilgili güzel anılara sahip olduğunu söyledi.

“Nico'nın harika bir sporcu olduğunu söyleyebilirim.

"Daha önce zaferi bu kadar çok isteyen ama aynı zamanda yenildiğinde elinizi sıkan böyle iyi bir sporcu tanımamıştım."

“Son derece hızlı bir sürücü, insanların düşündüğünden çok daha hızlı. Hatta Formula 1'deki insanların düşündüğünden de hızlı."

"Benim için, gelecek yıl Formula 1'de olmayacak olması spor için gerçekten çok büyük bir kayıp."

“Nereye gittiğini bilmiyorum. İnsanları şaşırtacak mı bilmiyorum.”

"Ama insanların ne kadar hızlı olduğunu fark ettiklerini sanmıyorum. Ne yaparsa yapsın, sahip olduğu hızla insanların şaşırmasına neden olacağına eminim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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