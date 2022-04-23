Sainz: "Yarış kazanabilecek bir araçta, diğerlerine kıyasla daha az tecrübem var"

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Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde kaza yapan Sainz, bugünkü sprint yarışına 10. sıradan başlamıştı. İspanyol pilot, sprint yarışta 6 sıra kazandı ve 21 turluk yarışı 4. sırada tamamladı.

Sainz, yarınki yarışa Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sergio Perez'in arkasında 4. sıradan başlayacak.

İlk olarak sıralama turlarındaki kazasının kendisini nasıl etkilediği hakkında konuşan Ferrari pilotu, şunları söyledi: "Oldukça acı vericiydi. Yani, bunu saklamayacağım. Kazayı yaptığım gün benin için oldukça negatif bir gündü. Bu sporda bazen böyle olabiliyor. Kötü anlar yaşayabiliyorsunuz ve dün, kesinlikle benim için kötü bir gündü."

"Böyle kötü günlerden ders çıkarmaya devam etmeye çalışıyorum ve bu kötü günlerde hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

"Önemli olan şey bugün geri dönmemiz ve kendimizi yarın için iyi bir pozisyona koymamızdı. Yarın her şey yaşanabilir. Yarışı hâlâ kazanabilirim, hâlâ podyuma çıkabilirim ve hafta sonundan mutlu bir şekilde ayrılabilirim. Önemli olan şey bu hatalardan ders çıkarmak."

İspanyol pilot, oldukça hızlı olduğunu ve "aracın tahmin edilebilirliği konusunda" yaşadığı sorunları giderdiğinde, daha da hızlı olacağını düşünüyor.

"Yaptığım hatalar belirli bir nedenden dolayı kaynaklanıyor. Hâlâ araçta %100 değilim, araçla savaşıyorum ve onu anlamaya çalışıyorum."

"Açık bir şekilde görüldüğü gibi hızlıyım. Dün hızlı olduğum bir sır değildi. Avustralya'da da hızlıydım. Sadece araçtaki özgüvenim ve aracın tahmin edilebilirliği sorun. Bunları da çözdüğüm an, %100 olacağım."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Sainz'ın ön tarafta yer alabilen bir araçla yarışmanın getirdiği baskıya alışması gerektiğini belirtmişti" ancak Sainz, "baskı faktörünün" dün yaptığı kazayla alakası olmadığını düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Sainz, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü kazanın baskıyla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani Q2'deydik. Zaten Q3'e kalmama yeterli olacak bir tur kaydetmiştim ve sadece pistte kendimi deniyordum, farklı çizgiler ve farklı denge ayarları deniyordum."

"Pistte araçla savaşarak, en iyi yolu bulmaya çalışıyordum ve aslında o kadar zorlamıyordum. Dünkü hatam, dün gördüğümüz çetrefilli koşullarda yaşanabilecek bir hataydı."

"Dün Q2'de baskı hissedip hissetmediğimi soruyorsanız; hayır, hissetmedim. Daha ikinci seanstaydık ve araçla oynuyordum. Sonrasında hata yaptım."

"Yarış kazanabilecek ya da podyum yapabilecek bir araçta; Charles, Max ya da Checo'ya kıyasla daha az tecrübem var."

"Bu alanda tecrübe eksikliğim var ve belki de biraz sabırsızdım. Dün kazandığım tecrübe iyi olacak. [Podyum yapacak ya da yarış kazanabilecek bir araçta] tecrübe kazandıkça aklınıza gelecek herhangi biri kadar hızlı olacağım."

Sainz, son olarak sprint yarışta gösterdiği performans hakkında konuştu. Ferrari pilotu, performansıyla mutlu olsa da Red Bull'larla savaşmaları için hızlanmaları gerektiğini düşünüyor.

"En çok bu kadar sıra kazanabilirdik. Sağlam bir yarış çıkardık. Kuru zeminde aracı öğrenmeye devam ettim çünkü kuru zeminde az tur attık. İyi bir yarışı geride bıraktık."

"Tek negatif şu: Red Bull'lar burada bizden biraz daha hızlı duruyorlar. Onlarla savaşmak istiyorsak kuru zeminde biraz daha hızlanmamız gerekecek."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images