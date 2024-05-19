Sainz: "Hızım iyi değildi ve bundan memnun değilim"
Carlos Sainz, Emilia-Romagna GP'nin kendisi için oldukça zor geçtiğini açıkladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ferrari pilotunun yarışının büyük bölümü, McLaren pilotu Oscar Piastri ile mücadele ederek geçti.
Sainz, Piastri'ye karşı avantaj sağlayabilmek adına pite geç girdi. Ancak 63 turun sonunda bu mücadelenin galibi Piastri oldu.
Yarışın ardından konuşan Sainz, Ferrari'nin evindeki yarışta sorun yaşadığı için mutsuz olduğunu dile getirdi.
İspanyol pilot, "Pite geç girmek işe yaramadı çünkü Oscar beni geçti. Bugün hızım çok iyi değildi ve bundan memnun değilim."
"Sıralamalardan sonra araçta beklediğimiz gibi çalışmayan bir şeyler olduğunu gördük."
"Genel olarak işler iyi gitmedi ve kendi evimizde gerçekleşen bir yarış olduğu için bu durumdan memnun değilim. Ama eminim ki Monako'da durumu tersine çevirebilir ve bizi geride tutan birkaç sorunu çözebilirsek tekrar hızlanacağız." dedi.
Araca getirilen güncellemelerin işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda Sainz, "Benim açımdan hayır çünkü bugün bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorum ama Charles'a göre her şey beklendiği gibi gitti ve yarış temposu iyiydi." yanıtını verdi.
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