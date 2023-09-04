Sainz, hırsızlık olayıyla ilgili konuştu: "Yardım eden herkese teşekkürler"

İtalya'da kariyerinin en iyi hafta sonlarından birini geçiren Sainz, pole pozisyonundan başladığı yarışı 15 tur lider götürdükten sonra damalı bayrağı üçüncü görerek bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Podyum töreninin ardından Milano'daki oteline geçen Sainz, otelin önünde üç hırsızın saldırısına uğrayarak saatini çaldırdı.

Olay ilk önce Sainz ve etrafındakilerin çabasıyla, sonra da polisin olaya dahil olmasıyla çözüldü, hırsızlar gözaltına alınırken Sainz'a da saati geri verildi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yer bulurken, Sainz da Instagram hesabından paylaştığı bir mesaj vasıtasıyla kısa bir bilgilendirme yaptı.

Sainz, "Birçoğunuzun bildiği üzere, dün Milano'da başımızdan talihsiz bir olay geçti."

"Asıl önemli olan, hiçbirimize herhangi bir şey olmaması ve bu olayın sadece kötü bir hatıra olarak kafamızda yer etmesi."

"Dün bize yardım eden herkese ve olaya hızlıca müdahale eden Milano polisine teşekkür ederim. Ayrıca destek mesajlarınız için de teşekkürler." ifadelerini kullandı.