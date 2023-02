Sainz: "Hiçbir zaman 'güçlü bir duruş' sergileyen bir pilot olmadım"

Haberi dinle

F1 2023 lansman sezonu tamamlandı ve pilotlar, ilk yarışa çok az bir süre kala yeni sezona odaklandılar.

Ancak en çok konuşulan konulardan biri, FIA'nın önceden izin almadıkları sürece, kendileri tarafından onaylanan bir etkinlikte herhangi bir personelin siyasi veya dini açıklamalar yapmasını yasaklama kararı oldu.

Bu karar Formula 1 padoğunda şu ana kadar karışık bir tepkiye yol açtı, ancak pilotlar karara karşı büyük ölçüde hemfikir.

Son yıllarda Lewis Hamilton ve artık emekli olan Sebastian Vettel, platformlarını konuşmak için yaygın olarak kullanan pilotlar olurken, Formula 1 bir bütün olarak eşitliği desteklemek için 'We Race As One' mesajına bağlı kaldı.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Sainz, 'güçlü duruş sergilemek' hiçbir zaman ona göre olmadığı için FIA'nın kısıtlamalarının kendisi için pek bir şey değiştireceğine inanmasa da, FIA'nın böyle bir kararla kendilerini zor bir duruma soktuğuna inanıyor.

Ferrari'nin SF-23 lansmanında Sky Sports F1'e verdiği demeçte Sainz, "Kişisel olarak, bunun beni büyük ölçüde etkileyeceğini sanmıyorum çünkü hiçbir zaman çok güçlü bir duruş sergileyen bir pilot olmadım."

"Bugünlerde her sporcunun yaptığı gibi endişelerimi veya değerlerimi ifade etmek için sosyal medyamı kullanıyorum, ancak FIA'nın kendinizi ve modern dünya hakkındaki endişelerinizi ifade etme özgürlüğünü aniden yasaklamaya çalışmasının kendilerini zor bir duruma sokacağını düşünüyorum."

"Bence bu, bir noktada geri tepebilir." dedi.