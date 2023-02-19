Önceki / Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil" Sonraki / Teknik analiz: Alpine, 2022'nin en çok gelişen aracını 2023 için nasıl geliştirdi?
Formula 1 Haberler

Sainz: "Hiçbir zaman 'güçlü bir duruş' sergileyen bir pilot olmadım"

Carlos Sainz, hiçbir zaman 'güçlü bir duruş' sergileyen bir pilot olmadığı için FIA'nın ifade özgürlüğü kısıtlamasının kendisi için pek bir şey değiştirmeyeceğini düşünse de, bu kararın geri tepebileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sainz: "Hiçbir zaman 'güçlü bir duruş' sergileyen bir pilot olmadım"
Haberi dinle

F1 2023 lansman sezonu tamamlandı ve pilotlar, ilk yarışa çok az bir süre kala yeni sezona odaklandılar.

Ancak en çok konuşulan konulardan biri, FIA'nın önceden izin almadıkları sürece, kendileri tarafından onaylanan bir etkinlikte herhangi bir personelin siyasi veya dini açıklamalar yapmasını yasaklama kararı oldu.

Bu karar Formula 1 padoğunda şu ana kadar karışık bir tepkiye yol açtı, ancak pilotlar karara karşı büyük ölçüde hemfikir.

Son yıllarda Lewis Hamilton ve artık emekli olan Sebastian Vettel, platformlarını konuşmak için yaygın olarak kullanan pilotlar olurken, Formula 1 bir bütün olarak eşitliği desteklemek için 'We Race As One' mesajına bağlı kaldı.

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Sainz, 'güçlü duruş sergilemek' hiçbir zaman ona göre olmadığı için FIA'nın kısıtlamalarının kendisi için pek bir şey değiştireceğine inanmasa da, FIA'nın böyle bir kararla kendilerini zor bir duruma soktuğuna inanıyor.

Ferrari'nin SF-23 lansmanında Sky Sports F1'e verdiği demeçte Sainz, "Kişisel olarak, bunun beni büyük ölçüde etkileyeceğini sanmıyorum çünkü hiçbir zaman çok güçlü bir duruş sergileyen bir pilot olmadım." 

"Bugünlerde her sporcunun yaptığı gibi endişelerimi veya değerlerimi ifade etmek için sosyal medyamı kullanıyorum, ancak FIA'nın kendinizi ve modern dünya hakkındaki endişelerinizi ifade etme özgürlüğünü aniden yasaklamaya çalışmasının kendilerini zor bir duruma sokacağını düşünüyorum."

"Bence bu, bir noktada geri tepebilir." dedi.

paylaşım
yorumlar

Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil"

Teknik analiz: Alpine, 2022'nin en çok gelişen aracını 2023 için nasıl geliştirdi?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Domenicali, F1'in itibarı konusunda 'oldukça gergin'

Domenicali, F1'in itibarı konusunda 'oldukça gergin'

Formula 1

Domenicali, F1'in itibarı konusunda 'oldukça gergin' Domenicali, F1'in itibarı konusunda 'oldukça gergin'

Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil"

Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil"

Formula 1

Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil" Szafnauer: "McLaren'i yenmek kolay değil"

Horner: "Şu ana kadarki en güçlü teknik ekibe sahibiz"

Horner: "Şu ana kadarki en güçlü teknik ekibe sahibiz"

Formula 1

Horner: "Şu ana kadarki en güçlü teknik ekibe sahibiz" Horner: "Şu ana kadarki en güçlü teknik ekibe sahibiz"

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Bir F1 aracı pilotlara göre gelişmez"

Sainz: "Bir F1 aracı pilotlara göre gelişmez"

Formula 1

Sainz: "Bir F1 aracı pilotlara göre gelişmez" Sainz: "Bir F1 aracı pilotlara göre gelişmez"

Ferrari, sidepoddaki kanalın bypass kanalı olduğunu söyledi

Ferrari, sidepoddaki kanalın bypass kanalı olduğunu söyledi

Formula 1
Ferrari lansmanı

Ferrari, sidepoddaki kanalın bypass kanalı olduğunu söyledi Ferrari, sidepoddaki kanalın bypass kanalı olduğunu söyledi

Ferrari, Fiorano testinde dalgalanma problemi yaşamadı

Ferrari, Fiorano testinde dalgalanma problemi yaşamadı

Formula 1
Ferrari lansmanı

Ferrari, Fiorano testinde dalgalanma problemi yaşamadı Ferrari, Fiorano testinde dalgalanma problemi yaşamadı

Son Haberler

Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası

Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası

F1 Formula 1

Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

F1 Formula 1

Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı" Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"

2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

F1 Formula 1

2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

F1 Formula 1

Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.